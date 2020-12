Uuring: 25 valitsust kasutavad kurikuulsat nuhkimisvara, nende seas Eesti

Toronto ülikooli organisatsioon Citizen Lab, mis on pikalt teemat uurinud, väidab, et riikide kasutatava nuhkimistehnoloogia on välja töötanud Iisraeli ettevõte Circles, vahendas Forbes.

Circles on iPhone'i ja Androidi nuhkvara arendaja NSO Groupi sõsarfirma. Facebook on NSO Groupi kaevanud kohtusse 1400 WhatsAppi kasutaja kontode ründamise eest. Firmat on kritiseeritud ka selle eest, et ta müüb tarkvara riikidele, kes kasutavad seda aktivistide, ajakirjanike ja teiste kodanike järele nuhkimiseks.

Citizen Labi andmetel tuvastati Circles'i nuhkvara kasutamist nii demokraatlikes lääneriikides kui ka maades, mis paistavad silma inimõiguste rikkumisega. Citizen Labi koostatud nimekirjas, mida pole Circles ei kinnitanud ega ümber lükanud, on järgnevad riigid: Austraalia, Belgia, Botswana, Tšiili, Taani, Ecuador, El Salvador, Eesti, Ekvatoriaal-Guinea, Guatemala, Honduras, Indoneesia, Iisrael, Keenia, Malaisia, Mehhiko, Maroko, Nigeeria, Peruu, Serbia, Tai, Araabia Ühendemiraadid, Vietnam, Zambia ja Zimbabwe.

Citizen Lab märgib, et kui niisugune märkimisväärne hulk riike on ostnud ligipääsu Circles'i tarkvarale, võib see viidata sellele, et kõik need riigid saavad ka kiiresti tuvastada telefoni ja selle omaniku asukoha.

Citizen Labi uurija Bill Marczak ütles, et Circles'i tööriista üks peamisi müügiargumente on see, et see ei vaja toimimiseks telekomifirmasid. Marczak hoiatas, et kui seda tehnoloogiat kasutavad lõtvade õigusriigi reeglite ning inimõiguste järelevalvega riigid, võib see aidata valitsuste luureagentuuridel jälgida sihtmärke ka teistes riikides, vajamata selleks volitust.

NSO on öelnud, et töötab seaduslike valitsusagentuuride heaks, mis uurivad kõige hullemaid kuritegusid ning firmal on eetikakomisjon, mis kontrollib lepinguid klientidega. Samas ei saa firma enda sõnul oma klientide isikut kommenteerida.

"Arvestades Circles'i seost NSO Groupiga ning korduvat nuhkvara kuritarvitamist NSO klientide poolt, valmistab pettumust see, et Lääne valitsused soosivad seda ettevõtet," ütles Marczak.

NSO pressiesindaja andis Forbesile NSO ja Circles'i ühisvastuse, öeldes, et NSO ja Circles on sama korporatsiooni sees eraldiseisvad ettevõtted, mis on pühendunud eetilisele äritegevusele ning järgivad rangeid seadusi ja regulatsioone igal turul, kus nad tegutsevad.

"Me ei saa kommenteerida raportit, mida pole näinud. Arvestades Citizen Labi varasemat tegevust, kujutame ette, et ka seekordne raport tugineb vääratele oletustele ning on tehtud fakte täielikult kontrollimata," lisas ta.

Pressiesindaja keeldus kommenteerimast Citizen Labi nimekirja Circles'i väidetavatest klientidest.