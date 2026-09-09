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Kantsler Kuusk ise tagasiastumisavaldust ei esita

Eesti
Kaimo Kuusk.
Kaimo Kuusk. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk teatas kirjas kaitseministeeriumi töötajatele, et ta ei esita ise tagasi astumise avaldust ning et tema peab ametist vabastama valitsus.

"Ma ei esita ise avaldust. Kuid selles teadmises on mõistlikum valitsusel mind ametist vabastada ja võimaldada uuel ministril leida endale sobiv kantsler," kirjutas Kuusk.

Ta tunnistas samas, et kätte on jõudnud käigu vahetamise hetk ehk tema lahkumine on kindel.

"Suhtlesin eile riigisekretäriga ja helistasin võimalikule järgmisele kaitseministrile Martin Heremile. Rääkisime riigikaitsest ja selle ehitamisest. Eesmärk on üks, kuid viisid selleni jõudmiseks erinevad. "

ERR-i portaal kirjutas teisipäeval, et kaitseministri kandidaadiks pakutud Martin Herem on seadnud ministriks mineku üheks tingimuseks, et senine kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkuks, et uuele ministrile jääks personaliotsustes vabamad käed. Väidetavalt tahab Herem tuua endaga kaitseministeeriumisse oma kauase võitluskaaslase Veiko-Vello Palmi, kellega nad praegu töötavad koos ka kaitsetööstusettevõttes Frankenburg Technologies.

Kuuske aga ei saa niisama lihtsalt lahkuma sundida. Ministeeriumi kantsleri saab vabastada teenistusest, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Avaliku teenistuse seadus ütleb ka, et kantslerit ei tohi teenistusest vabastada enne kuue kuu möödumist ministri ja kantsleri koos töötamise algusest.

See tähendab, et kui Martin Herem asuks kaitseministri ametisse, siis saaks ta kõige varem praeguse kantsleri vabastada kuue kuu pärast. Kuue kuu pärast toimuvad aga riigikogu valimised, mis muudaks sellisel viisil kantslerist vabastamise mõttetuks.

Seega, kui Reformierakond tahab Heremit kaitseministriks, on ainus kiire lahendus kantsler Kuuse taandumine praeguse kaitseministri ajal. Vabatahtlikult või ministri ettepanekul. Ehk sellise kokkuleppe peaks tegema Hanno Pevkur lähitulevikus.

ERR-ile on vihjatud, et kui Kuusk ei taha vabatahtlikult lahkuda, siis ei taha ka Pevkur ise teda tagasi kutsuda, kuigi erakonna esimehe poolt tal selleks surve on. Seetõttu räägitakse ka kolmandast võimalusest ehk riigikantselei juures komisjoni loomisest, mis hindaks kaitsevaldkonna probleeme ja kantsleri rolli selles. Tulemus oleks ette teada: kantsler vastutab ja valitsus vabastab ta ametist.

Kuusk ise ütles oma kirjas veel, et kaks aastat kaitseministeeriumi kantsleri ametis on olnud põnev, intensiivne ja tähendusrikas.

"Palju on tehtud ja palju jääb veel teha. Ega see saagi kunagi täiesti valmis. Minu käest on teinekord küsitud, et kas sa naudid seda tööd. Ma olen naernud, et see oleks sama kui oma ala fännist maratonijooksjalt küsida poolel distantsil, et kas ta naudib seda hetke. Vestlesin ühel suveõhtul sel teemal kunstnik Peeter Lauritsaga. Ja ta tõi hea näite omast vallast. Kuulus maalikunstnik Michaelangelo tundis katedraali kupli all kõõludes ilmselt ohtu ja ebamugavust. Aga ta kindlasti nautis midagi oma töös, et ta ikka ja jälle sinna lae alla ronis."

Kuuse sõnul naudib ta suurt pilti ja seda, kui koos midagi ära on tehtud. Samuti tänas ta kaitseministeeriumi meeskonda ja nimeliselt Hanno Pevkurit.

Toimetaja: Urmet Kook

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