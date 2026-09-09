Läti saadaks Hormuzi väina kuni 20-liikmelise miinitõrjeüksuse

Läti osaleb jõupingutustes taastada Hormuzi väinas navigatsioonivabadus ja kaubalaevade ohutu liikumise tagamine maailma ühel kõige tähtsamal meretransporditeel, vahendas Läti rahvusringhääling valitsusekabineti teisipäevaõhtust otsust.

Läti peamine panus operatsiooni oleks mereväe miinitõrjeeksperdid. Operatsioonis osaleks kuni 20 Läti sõdurit, sealhulgas autonoomsete miinitõrjesüsteemidega varustatud veealune lõhkekehade kahjutuks tegemise üksus, samuti staabiohvitserid ja instruktorid. Läti kontingent otsiks ja kahjutustaks meremiine, koordineeriks väinas miinitõrjeoperatsioone ning osaleks muudes tegevustes ohutu laevaliikluse taastamiseks, teatas valitsus oma ametlikus avalduses.

Samas rõhutati, et Läti panus keskendub täielikult rahvusvahelise laevaliikluse ohutumaks muutmisele. Läti väed ei osale tegevustes, mis toetaksid Ameerika Ühendriike sõdiva osapoolena konfliktis Iraaniga.

"Arvestades, et Hormuzi väina miinitõrje võib võtta 12–16 kuud, on Läti sõdurite osalemine operatsioonis võimalik kuni 1. septembrini 2028. Operatsioonis osalemine ei tugevda üksnes rahvusvahelist julgeolekut, vaid võimaldab ka Läti relvajõududel saada väärtuslikke operatiivseid ja taktikalisi kogemusi miinitõrjeoperatsioonides ning rahvusvahelises koostöös," teatas valitsus.

Operatsiooni eeldatavat maksumust ei täpsustatud.

USA ja Iisrael alustasid 28. veebruaril rünnakuid Iraani vastu, misjärel Teheran blokeeris laevaliikluse Hormuzi väinas. USA president Donald Trump on nõudnud oma liitlastelt osalemist Hormuzi turvaliseks muutmisel.