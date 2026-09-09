Herem: Reformierakonnaga liitumine ei saa olla kaitseministriks asumisel eeldus

Endine kaitseväe juhataja Martin Herem ütles, et Reformierakonnaga liitumine ei saa olla eeldus ega kohustus kaitseministriks asumisel.

Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister Martin Herem.

Peaminister Kristen Michal (RE) tegi Heremile eraviisiliselt ettepaneku hakata uueks kaitseministriks, kuid Herem ise pole ettepanekut avalikult vastu võtnud.

Reformierakonna juhatus arutab tulevase kaitseministri küsimust kolmapäeval.

Sel nädalal Eestist eemal viibiv Herem ütles ERR-ile, et Reformierakonnaga liitumine ei saa olla kohustus ega eeldus ministriks asumisel.

Herem kinnitas, et ministriks saades teeks ta kaitseministeeriumis personalimuudatusi ning eelistaks kantslerina kedagi teist, kui praegune kantsler Kaimo Kuusk. "Hetkel pole see minu otsus," lisas ta.

Küsimusele, kas tema pikaaegse kolleegi nii kaitseväest kui ka erasektorist, erukindral Veiko-Vello Palmi toomine ministeeriumisse on plaanis, vastas Herem: "Ebatõenäoline võimalus."

Küsimusele, kas Palm võiks saada kantsleriks, vastas Herem eitavalt.

Herem ütles ka, et ei kaalu ka endise kaitseministeeriumi kantsleri ja praeguse kolleegi Kusti Salmi toomist ministeeriumisse.

Teisipäeval saates "Esimene stuudio" andis kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk mõista, et tema ametiaeg saab läbi, kuid ta ütles, et ise ta ametist tagasi ei astu, vaid selle otsuse peab tegema kaitseminister ja valitsus.

Herem oli kaitseväe juhataja 2018. aasta detsembrist kuni 2024. aasta juuni lõpuni.

Pärast tegevteenistust liikus ta erasektorisse, kus asus tööle ettevõttes Milrem Robotics ja Frankenburg Technologies.

Frankenburgis töötavad ka Heremi kaitseväe juhataja ametiaegne asetäitja Veiko-Vello Palm ja endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.