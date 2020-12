Meistrite liiga ülekanded kolivad järgmiseks kolmeks hooajaks uuele kanalile

Nordic Entertainment Group (NENT Group) teatas, et omandas järgmiseks kolmeks hooajaks (alates 2021/22 kuni 2023/24) Meistrite liiga, Euroopa liiga ja Konverentsi liiga eksklusiivsed ülekandeõigused Baltikumis.

Soccernet kirjutas, et NENT Groupi voogedastusplatvorm Viaplay on Eestis, Lätis ja Leedus saadaval alates 2021. aasta 9. märtsist ja seda kuutasuga 9,99 eurot.

"Maailma prestiižikaima klubiturniiri Baltikumi eksklusiivseks koduks hakkamine on pöördepunkt. Tuleme piirkonda selleks, et lahutada meelt, olla uuenduslikud ja võtta liidripositsioon. Meie jälgijad võivad põnevusega oodata tipptaseme jalgpalli otseülekandeid ning edasisi spordiõiguste omandamisi," kommenteeris NENT Groupi president ja tegevdirektor Anders Jensen.

Praegu näitab Meistrite liigat ja Euroopa liigat TV3 Group, täpsemalt kanalid TV6, TV3 Sport ja TV3 Sport 2. Kanalite juht Kalev Kruus tunnistas Delfile, et Meistrite liiga õiguste kaotamine on nende jaoks valus, aga surmahoop see kaugeltki pole.

"Konkurendi pakkumine jäi peale ja ütleme nii, et oli meeleolukas lahing. Summad läksid lõpuks meie jaoks võimatuks," ütles Kruus. Ta kinnitas, et Inglismaa Premier League ei kao lähiajal nende eetrist kuhugi.