Imre Sooäär otsustab riigikokku minemise esmaspäeval

Keskerakonna nimekirjas riigikokku kandideerinud Imre Sooäär andis teada, et otsustab esmaspäeval, kas läheb Kalev Kallo asendusliikmena riigikogu liikmeks.

Sooäär ütles BNS-ile, et tal on õigus selle üle otsustada esmaspäevani ning annab oma vastavast otsusest uuel nädalal teada.

Lisaks ütles Sooäär, et selgitab ka esmaspäeval, miks ta nii kaua otsust kaalunud on.

Kui Sooäär otsustab korruptsioonikuritegudes süüdi jäänud Kalev Kallo asendusliikmena riigikokku minna, on abielureferendumi vastastel üks vastuhääl juures. Sooäär on öelnud, et kavandatavat abielureferendumit ta ei toeta.

Kui Sooäär peaks riigikogu kohast loobuma on nimekirjas järgmine asendusliige praegune Tallinna volikogu esimees Tiit Terik. Kui ka Terik peaks loobuma, pääseks parlamenti Jaan Toots.