Kallo järel peaks riigikogusse minema endine reformierakondlane, kuid mullu kevadel parlamendivalimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Imre Sooäär. Tema võttis mõnepäevase mõtlemisaja, et kas loobuda tööst välisministeeriumis või mitte. Mõistetav küsimus on, et kas ta saab kevadel 2023, kui praegune riigikogu koosseis lõpetab, jätkata diplomaadi karjääri. Sooäär on lubanud otsustada nädala lõpuks.

Kui ta ütleb, et tema riigikogu ust ei ava, on järgmine asendusliige Tallinna volikogu esimees Tiit Terik. Nn kahe tooli seadus lubaks tal olla korraga nii parlamendis kui ka volikogus, ent Tallinna volikogu juhtimine pole võrreldav mõne väikevalla volikogu esimehe tööga ja tähendaks Terikule kahe ameti keerulist ühendamist.

"Spordi keeles rääkides – me ei ole meeskonnaga riietusruumis veel arutanud, et kus nurgas keegi mängima hakkab, kui üks [mängija] on vigastusega platsilt ära viidud. Aga poliitika on meeskonnamäng," ütles Terik ERR-ile.

Kui ka Terik peaks riigikogu kohast loobuma, saabub ettevõtja Jaan Tootsi järjekord. Toots sai viimati tuntuks kui Keskerakonna Tartu osakonnas võimupöörde korraldaja, kuid lõpuks lükkas tema tegevus seal opositsiooni linna valitsemises pikalt osalenud keskpartei enda. Keskerakonna kohaliku juhi ja Tartu volikogu esimehe koha kaotas Aadu Must, riigikogu keskfraktsiooni liige.

"Saaks olema huvitav näha, kuidas Must ja Toots meie fraktsioonis ühe laua taga istuvad ja koos tähtsalt parlamentaarset demokraatiat edendavad, kuid ma arvan, et seda me ei näe," kommenteeris üks keskerakondlane. Tema sõnul püüavad Keskerakonna juhid esmalt õhutada Imre Sooäärt riigikogusse minema ja kui see ei õnnestu, siis Tiit Terikut.