Venemaal varastastati "viimsepäeva" sõjalennukilt raadioseadmeid

Iljušin Il-80 lennuk on spetsiaalselt disainitud Venemaa tippametnike elushoidmiseks, kui peaks puhkema tuumasõda, teatas The Guardian.

Röövimine leidis aset Lõuna-Venemaa lennuväljal, kus varastati 39 ühikut raadiotehnikat, teatas Venemaa riigimeedia.

"Tegemist on hädaolukorraga ja me võtame kasutusele kõik meetmed, et midagi sellist enam tulevikus ei juhtuks," ütles Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

Taganrogi linna siseministeeriumi ametnikud kinnitasid, et Taganrogi tehnika kompleksis asuvat lennukit on röövitud, kuid täpsemaid detaile nad ei lisanud.

Venemaa telekanal Ren-Tv teatas, et politsei leidis lennukist varaste poolt maha jäetud kinga ja sõrmejäljed.

Venemaal on ainult neli Iljušin Il-80 lennukit, mis on spetsiaalselt disainitud tuumasõjaks. Lennukis puuduvad aknad, et vältida reisijate pimestamist aatomiplahvatuste tagajärjel. Lennuk on Venemaa relvajõudude teenistuses olnud 15 aastat.

Iljušin Il-80 lennukites on spetsiaalsed sideseadmed, et hoida ühendust riigi relvajõududega. Lennukile on kinnitatud ka ülestõstetav antenn, mis võimaldab suhelda ballistiliste rakettidega varustatud allveelaevadega.

Osad Iljušin Il-80 detailid on salastatud, pole veel täpselt teada, kui tundlik tehnoloogia olid varastatud raadioseadmed.

Venemaa siseministeeriumi teatel oli varastatud tehnika väärtuseks umbes 11 000 eurot.