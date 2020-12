Prantsusmaa võib plaanitud koroonapiirangute leevendamise edasi lükata

Prantsusmaa võib koroonapiirangute leevendamise edasi lükata, et vältida kolmandat lainet.

Prantsusmaa peaks taasavama kinod, teatrid ja muuseumid ning lubama kodanike liikumist üle maakonnapiiride alates 15. detsembrist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsuse pressiesindaja tõdes, et kui tingimused taasavamiseks ei ole täidetud, tuleb seniste piirangutega jätkata.

President Emmanuel Macron ütles enne piirangute kehtestamist, et neid leevendatakse siis, kui nakatumiste arv on alla 5000 päevas ning intensiivravis on alla 3000 koroonaviirusega patsiendi.

Kui intensiivravi patsientide arv liigub Prantsusmaal 3000 piiri lähedale, siis nakatumiste arv on kasvanud 13 000-ni päevas.