Ratase sõnul lisati see täiendus valitsuse uute piirangute paketis kultuuriminister Tõnis Lukase (Isamaa) ettepanekul.

"14 maakonnas spordi tegemine ja ka huvitegevus on kümnestes gruppides lubatud koos juhendajaga," lausus Ratas.

"Mina tegin ettepaneku käsitleda sise- ja välistingimustes spordi- ja huvitegevust eraldi, sest välistingimustes on vaba õhku ja ruumi rohkem ja nakkuse levik on piiratum," ütles Tõnis Lukas ERR-ile.

Küsimusele, miks tõmmati piir just kümne peale, vastas Lukas, et see on hoomatav treeningrühma suurus.

Lukas selgitas, et piirang ei ole seotud sporditegevuse kui sellise toimumisega, vaid pärast riietusruumides toimuvate kontaktidega.

Ratas lisas, et sportimine siseruumides on lubatud individuaalselt. See tähendab, et jõusaalid ja ujulad võivad jääda avatuks.

Ta märkis veel, et spordi puhul on lubatud läbi viia ka meistriliiga võistlusi ja treeninguid koondise liikmetel ja koondise liikme kandidaatidel.

Ida-Virumaal kõik eelmainitu lubatud aga ei ole.