"Munitsipaalkeskuste blokeerimine nii, nagu me tegime lihavõttepühade nädalavahetustel, saab olema üks meede," ütles Leedu politseijuht Renatas Požela pühapäeval BNS-ile.

Leedu valitsus otsustas kolmapäevast keelata inimestel oma kodupiirkonnast lahkuda, välja arvatud tööga seotud põhjustel, matusteks, erakorraliseks arstiabiks või sõitmiseks oma koju teises piirkonnas.

Požela ütles, et esmaspäeval arutatakse siseministeeriumi juhtkonnaga ka alternatiivseid meetmeid.

"Meil on veel natuke aega arutada mõnda teist alternatiivset meedet. Me ilmselt langetame otsused homme. Ma usun, et meil on homme rohkem selgust," ütles politseijuht.

Valitsus otsustas pühapäeva õhtul piiranguid veelgi karmistada

Leedu karmistab kolmapäevast veelgi koroonapiiranguid, otsustas valitsus pühapäeva õhtul.

Suletakse enamik mittehädavajalikke kauplusi, välja arvatud toidupoed. Inimestel lubatakse kodust lahkuda ainult väga olulistel põhjustel. Pered võivad jalutada vabas õhus oma kodukohas, kuid kohtumised teiste inimestega on keelatud.

Lisaks toidupoodidele jäävad avatuks apteegid, loomakliinikud, optikapoed ja ortopeedilisi vahendeid müüvad kauplused. Nad peavad aga tagama, et iga kliendi kohta oleks vähemalt 10 ruutmeetrit pinda.

Haridusasutused töötavad distantsõppel ning lasteaiad peavad vastu võtma lapsi, kui nende vanematel ei ole võimalik kodukontoris töötada.

Kontaktid erinevate leibkondade vahel keelatakse, välja arvatud erakorralistel juhtudel.

Kõik kontaktsed teenused peatatakse, majutusteenust võib pakkuda ainult eneseisolatsiooniks.

Need piirangud on jõus 31. jaanuarini.

Peaminister Ingrida ŠimonytE ütles, et kui olukord peaks varem paranema, võib valitsus piirangud uuesti üle vaadata.