"Teetõkked rajatakse linnade sissepääsude juurde, lennujaamadesse ja sadamatesse, kokku tuleb neid 250," teatas Leedu politseiameti juht Renatas Pozela.

"Korda hakkavad tänavatel hoidma 920 politseinikku," teatas siseminister Agne Bilotaite.

Leedu liikumispiirangute kontrollimisel osalevad ka kaitseliit, sõjaväepolitsei ja avaliku julgeolekuteenistus.

Bilotaite sõnul on politsei ülesanne inimesi abistada, mitte karistada seaduserikkujaid. "Karistuste kasutamine on viimane võimalus," ütles Pozela.

"Siiski oleme me valmis kasutama ka karmimaid meetmeid, kui inimesed ei taha politsei korraldustele alluda," lisas Bilotaite.

"Negatiivne koroonaviiruse test ei võimalda inimestel liikumispiiranguid ja teetõkkeid vältida," ütles Pozela.

Leedu on alates esmaspäevast Euroopa kõige kõrgema koroonaviiruse nakatumisnäitajaga riik. Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1237,9. Eesti vastav näitaja on 465,8.

Ka Leedu katoliku kirikud ei vii 16. detsembrist 3. jaanuarini läbi jumalateenistusi, kuid jäävad inimestele avatuks, teatas teisipäeval Leedu piiskoppide konverents.

Usklikel soovitatakse saada missadest osa interneti, televisiooni või raadio vahendusel.

Kirikud jäävad avatuks eraviisiliseks palvetamiseks, matusteks ja teisteks talitusteks, millest võtavad osa vaid lähimad pereliikmed, lisas kirik.