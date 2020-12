Ööpäevaga lisandus 331 koroonapositiivset, suri viis inimest

Positiivsete testide osakaal oli seega ligi 8,3 protsenti.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on alates pandeemia algusest surnud Eestis koroonaviirusesse 154 inimest.

Haiglaravil on 303 patsienti, neist juhitaval hingamisel 17 ja 28 intensiivravil. Ööpäev varem oli haiglaravil 286 inimest ehk 17 võrra vähem.

Viimase kuu aja jooksul on keskmine haiglaravil oldud päevade arv olnud vahemikus 10-13 päeva.

Enim uusi nakatumisi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 188 inimesel. Neist Tallinnas 152.

Ida-Virumaale lisandus 62, Tartumaale 19, Võrumaale 17 ja Pärnumaale 11 nakatumist.

Jõgevamaale tuli juurde kaheksa, Raplamaale viis, Saaremaale kolm, Viljandimaale, Põlvamaale, Valgamaale ja Järvamaale kaks nakatumist. Üks nakatunu lisandus Lääne-Virumaale.

Teadmata ehk rahvastikuregistris märkimata elukohaga oli üheksa nakatunut.

Läänemaale ja Hiiumaale ei lisandunud ööpäevaga mitte ühtegi nakatunut.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 457,72. Ööpäev varem oli see 452,08.

Maakondadest on nakatumisnäitaja kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus see on 1074,0. Eesti keskmisest on nakatumisnäitaja kõrgem ka Harjumaal, kus viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 533,9.