Leedust sai Euroopa kõrgeima nakatumisnäitajaga riik

Nakatumisnäitajalt järgnevad Leedule Horvaatia (1200,3), Luksemburg (1173,5) ja Serbia (1112,7). Üle 1000 on nakatumisnäitaja veel ka Montenegros, San Marinos ja Sloveenias.

Meie naabritest on Rootsi nakatumisnäitaja 762,1, Lätil 461,3 ja Soomel 111,6.

Eesti nakatumisnäitaja oli esmaspäeva hommikustel andmetel 457,72.

Venemaa nakatumisnäitaja on ametlikult 260,3, kuid selle puhul on arvatud, et tegelikkuses on see veelgi kõrgem.

Leedus 1919 uut nakatumist ja 10 koroonasurma

Möödunud ööpäevaga lisandus Leedus 1919 koroonapositiivset, suri 10 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäevaga tehti 4483 testi ehk positiivsete testide osakaal oli koguni 42,8 protsenti. Kokku on Leedus koroonaviirus diagnoositud 54 836 inimesel.

Haiglaravil on Leedus 2328 patsienti, kellest 191 seisund on eluohtlik.