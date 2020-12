Looduskaitsjad pole rahul Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmisega

Keskkonnaamet kavandab Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjas rida muudatusi. Looduskaitsjaid koondav mittetulundusühing Roheline Läänemaa kritiseerib neid plaane ja on mures, et rahvusvahelise tähtsusega märgala kaitse muutub tulevikus halvemaks.

MTÜ Roheline Läänemaa toob kõige suurema probleemina välja, et ligi 20 000 hektarit senist sihtkaitsevööndi ala oleks uue eeskirja järgi piiranguvööndis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Looduskaitsjad leiavad, et leebemate liikumis- ja majandustegevuse piirangute kehtestamiseks pole seal alust.

"Ei ole olnud selliseid uuringuid, mis tõestaksid, et puudub negatiivne mõju linnustikule, kui näiteks nendel aladel on tulevikus kalastamine järjest leebem ja nii edasi," kommenteeris MTÜ Roheline Läänemaa esindaja Kätlin Tamm.

Erimeelsusi tekitab 2009. aastal valminud ekspertiis, millele keskkonnaamet on uue eeskirja koostamisel viidanud, kuid mis looduskaitsjate hinnangul neid muudatusi kindlasti ei toeta. Keskkonnaamet leiab uue eeskirja seletuskirjas, et linnukogumid asuvad avamerealal hajutatult, mistõttu ei vaja Väinamere sihtkaitsevöönd rangeid liikumispiiranguid.

Reedel peetakse interneti vahendusel muudatuste teemaline infopäev.

"Selle etapi mõte ongi see, et kõik inimesed: kohalikud, turistid, huvigrupid, MTÜ-d, ekspertühingud nagu ornitoloogiaühing esitaksidki oma arvamusi ja ettepanekuid ja et need oleksid hästi argumenteeritud. Just sisu on seal oluline, võib-olla mitte kinni jääda nendesse pindaladesse, vaid mida see sisuliselt endaga kaasa toob ja mis see muudatus seal on," rääkis keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Kätlin Kurg.

Parandusettepanekuid saab esitada 8. veebruarini. Keskkonnaaktivistide sõnul on mureks olnud aga just see, et keskkonnaamet ei ole nende kriitika sisuga juba varem arvestanud.