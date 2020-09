Matsalus toimus "Vereta jaht"

Selle aasta võidutööd selgitatakse oktoobri lõpuks.

Eelmise aasta võidufoto tegi Ingmar Muusikus, kes sai kaadrisse naeratava kopra. Tegelikult eelnes sellele tund aega pinget täis luuret.

Ingmar Muusikuse eelmise aasta "Vereta jahi" foto naeratavast koprast. Autor/allikas: Ingmar Muusikus

Õnnestunud pildi saamiseks ongi kaks võimalust - kas juhus või pikk ootamine. Loodusfotograafid on kannatlikkuse musternäidised.

Ka sel aastal on loota n-ö head saaki. Näiteks Merje Aru fotol on peidus mitu lugu: hiiliv rebane, lendu ehmunud kiivitajad ja taamal majesteetlik kühmnokk-luik.

Merje Aru rebane, kiivitajad ja luik. Autor/allikas: Merje Aru

Ingmar Muusikus on ka sel aastal fantastilise portree kaadrisse saanud. Kuigi võib tunduda, et fotograaf on modelli ise juhendanud, siis autori sõnul oli orav tegelikult lihtne saak - õnnelik juhus autoaknast.

Ingmar Muusikuse orav. Autor/allikas: Ingmar Muusikus

Argo Ardel püüdis aga pildile händkaku portree.