Ohutusjuurdluse keskused: Estonia hukku on vaja täiendavalt uurida

Kolme riigi õigusalane koostöö on vajalik, kuna 1995. aasta veebruaris leppisid Eesti, Soome ja Rootsi Estonia hauarahu kaitsmise mis tahes tegevuste eest. Samuti on mitmed muud riigid ratifitseerinud rahvusvahelise hauarahu kokkuleppe. Muudatused riikide seadusandluses või nende tõlgendustes tehakse vajadusel vastavalt rahvusvahelisele õigusele.

Ohutusjuurdluse keskuse juht Jens Haug ütles pressikonverentsil, et on pöördunud valitsuse poole palvega, et hauarahuleping ei saaks vajalikel allveeuuringutel takistuseks.

Allveeuuringute nimekirjas on Haugi sõnul üheksa võimalikku tööd, nende seas sonari uuringud, merepõhja uuringud, laeva ümbruse uuringud ja katsetükkide uuringud.

Haug märkis, et Eesti ohutusjuurdluse keskus on lipuriigina selle uurimise juhtriik.

Ratas tervitab otsust

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles ERR-ile, et tervitab kolme riigi ohutusjuurdluse keskuste otsust. "Ma arvan, et tulenevalt sellest samast dokumentaalfilmist, mida me oleme näinud selle aasta sügisel, vajab Estonia lisauurimist ja lisauuringuid," sõnas Ratas.

"Kindlasti ohutusjuurdluskeskused teevad siin oma tööd, nii nagu on seadustes seatud - iseseisvalt. Aga ma arvan, et see on ääretult oluline, et arvestades uut infot, arvestades ka ühiskonnas väga tugevat soovi saada vastuseid vastamata küsimustele, on seda vaja teha kindlasti läbipaistvalt, seda on vaja uuesti uurida," lisas Ratas.

Ratas märkis, et valitsus pakub igakülgset koostööd näiteks rahaliste vahendite puhul.