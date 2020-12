Vene saatkonna poole Eestis on pöördunud kümned ettevõtted ja eraisikud, kes on uurinud võimalust saada Venemaal väljatöötatud koroonavaktsiini Sputnik V, ütles suursaadik Aleksandr Petrov.

"Meilt küsitakse, kuidas oleks võimalik vaktsineerida Vene preparaadiga. Võin öelda, et jutt käib kümnetest pöördumistest. On isegi olnud ettevõtteid, mille töötajate arv on sadades," rääkis Petrov esmaspäeval saatkonnas peetud aastalõpu pressikonverentsil.

Saatkond ei ole siiski saanud küsijatele positiivset vastust anda, kuna Eesti eelistab Euroopa Liidu heakskiidu saanud vaktsiine, tõdes saadik. "Kui Sputnik V saab Euroopa Komisjoni kasutusloa, vahest siis tekiks võimalus seda ka Eestis kasutada," rääkis Petrov.

Saatkond ei kavatse ka vaktsineerida soovijaid oma ruumides, kuna see oleks seadusevastane, märkis Petrov.

ERR-i venekeelsete uudiste portaal rus.err.ee teatas eelmisel nädalal, et Vene saatkond teavitas Eestis võimalusest hankida vaktsiini Sputnik V. Varasemalt on peaminister Jüri Ratas välistanud Vene koroonavaktsiini kasutamine.

Lääneriigid on suhtunud Vene koroonavaktsiini kahtlusega, kuna selle kohta ei ole rahvusvahelises teadusajakirjanduses avaldatud ammendavalt infot ning see ei ole saanud ka Euroopa ravimiameti heakskiitu. Lääne suurtest farmaatsiaettevõtetest oma vaktsiini varem valmis saanud Venemaa on käsitlenud seda oma võiduna ning kasutab niinimetatud pehme jõuna rahvusvahelises poliitikas.