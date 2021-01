Ungari on esimene Euroopa Liidu liikmesriik, kes on andnud esialgse heakskiidu Venemaal väljatöötatud koroonavaktsiinile Sputnik V.

Peaminister Viktor Orbani büroo juht kinnitas, et nii Sputnik V kui ka Oxfordi ja AstraZeneca koostöös valminud vaktsiin said riigi terviseametnikelt heakskiidu, vahendas BBC.

Ungari välisminister Peter Szijjarto teeb visiivi Moskvasse, et pidada läbirääkimisi Sputnik V tarnimise ning jaotamise leppe üle.

Ungari terviseametnikud on ka Pekingis pidamas kõnelusi Hiina võimudega, et anda heakskiit ning saada kiiresti üks miljon doosi Sinopharmi vaktsiini, mida juba kasutatakse naaberriigis Serbias.

Hiina riigifirma Sinopharm andis detsembris teada, et kolmanda faasi testide järgi on ettevõtte vaktsiini tõhusus 79 protsenti, mis on madalam kui Pfizeri ja Moderna omal.

Orban on öelnud, et ainus viis, kuidas riik saab vaktsineerimise nõudlust täita, on osta vaktsiini Venemaalt ja Hiinalt, sest Pfizer/BioNTechi tarned on väga aeglased.

Jaanuari alguses ütles Orban, et Ungari ilmselt ei võta kasutusele Venemaa koroonavaktsiini, kuna selle tootmisvõimsus on piiratud. Orban pidas Hiina vaktsiini Vene omast paljulubavamaks, öeldes, et seda on võimalik saada varem ja suuremates kogustes.

Ungaris on seni vaktsineeritud vähemalt 140 000 inimest. Valitsuse jõupingutused populariseerida Venemaa ja Hiina vaktsiine on aga tekitanud avalikkuses skepsist, ka Euroopa Liit on seda kritiseerinud. EL hinnangul on tegemist järjekordse näitega sellest, kuidas Orbani valitsus tegutseb omapäi ning õõnestab EL-i solidaarsust.