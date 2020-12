Moskvas algas kohtuprotsess loata meeleavaldusel osalenud linnavoliniku üle

Tverski rajoonikohtu hoone ees olid kohal ka Galjamina toetajad. Süüdimõistmise korral ootab teda kuni kolmeaastane vangistus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Julia Galjamina osales suvel loata korraldatud meeleavaldusel, kus protesteeriti põhiseaduse muudatuste vastu.

"Paljudel on siin riigis ära võetud võimalus väljendada poliitilisi veendumusi. Küsimus polegi poliitilises väljendusvabaduses, vaid selles, et väljendusvabadus on vaid näitemäng. Kõige tähtsam on, et inimesi esindatakse valitsusasutustes kõikidel tasanditel. Et oleksid inimeste huvid kaitstud. Mitte keegi ei kaitse neid. Meil pole päris poliitikuid, kel oleks kontakt valijatega. Mitte kuskil, mitte ühelgi valitsuse tasandil," rääkis Julia Galjamina.