Londonis olevad eestlased tuuakse Eestisse kahe erilennuga

28. detsembril toimub Air Balticu erilend Londonist Riiga ning 29. detsembril Nordica erilend Londonist Tallinna.

"29. detsembril kell 11:00 väljub Londonist Gatwicki lennujaamast Nordica erilend London-Tallinn," teatas Nordica Facebookis.

"Kui seoses koroonaviiruse levikuga peatati ajutiselt alates 20.12 otselennud Eesti ja Ühendkuningriigi vahel, asus välisministeerium kaardistama lühiajaliselt Ühendkuningriigis viibivaid Eesti kodanikke, kelle alaline elukoht on Eestis ja kel võib olla hädavajadus naasta enne lennupiirangute lõppu, kuid kes ei ole leidnud selleks alternatiivseid võimalusi," selgitas ERR-ile välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Aari Lemmik.

"Vastavalt sellele, kes Ühendkuningriigis lühiajaliselt viibivatest eestlastest olid end registreerinud välisministeeriumi portaalis Reisi Targalt, võttis välisministeerium nendega ühendust, et tuvastada, milline on nende olukord ja pakkus kriitilise naasmisvajadusega Eesti kodanikele võimalust saada koht 28.12 Air Balticu erilennule Londonist Riiga," lisas Lemmik.



Kuna vajadusest kiirelt naasta on välisministeeriumile andnud teada rohkem Eesti kodanikke, kui mahtus sellele lennule, otsiti Lemmiku sünul lisalennu võimalusi.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga koostöös leiti võimalus veel üheks lisalennuks enne aastavahetust, Nordica lend saab 29.12 Londonist tuua ära need kriitilise naasmisvajadusega eestlased, kes 28.12 lennule ei pääsenud," sõnas Lemmik.

Lemmik rääkis, et rohkem erilende plaanis ei ole.

"Neile, kes mõtlevad sellele, et Eestist kuskile sõita, rõhutame soovitust ilma tungiva vajaduseta vältida igasugust rahvusvahelist reisimist," ütles Lemmik.