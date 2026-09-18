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Äripäev: kaitseministeeriumi kantsleriks võib saada Kristjan Mäe

Eesti
Kristjan Mäe
Kristjan Mäe Autor/allikas: Ardi Hallismaa
Eesti

Äripäevale teadaolevalt on võimalik kaitseministeeriumi uus kantsler praegune poliitika planeerimise osakonna juht Kristjan Mäe.

Kaitseminister Martin Herem ütles Äripäevale, et valik käib ja kandidaate on mitmeid, kuid ühtki nime ei soostunud ta avaldama. Tema sõnul võiks uue kantsleri nimi selguda uue nädala kolmapäeval või neljapäeval.

Küsimusele, kas uueks kantsleriks võib saada praegu kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhina töötav Kristjan Mäe, vastas Herem: "Võtke kaitseministeeriumi nimekiri ette ja võtke sealt mõned inimesed ja mõned need ka, kes on varasemalt töötanud kaitseministeeriumis, kes vähegi selle koha peale sobiks."

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles, et tema kantsleri valimisprotsessis ei osale, aga kui Mäe peaks kantsleriks saama, oleks ta väga rahul. 

Kristjan Mäe, kes on juba pikalt kaitseministeeriumis töötanud, on viimased aastad olnud kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juht ja varem NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja.

Toimetaja: Urmet Kook

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