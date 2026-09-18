X!

Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Zvjagintsevi välisagendiks

Välismaa
Andrei Zvjagintsev Cannes'is
Andrei Zvjagintsev Cannes'is Autor/allikas: SCANPIX/ALAMY/Photo12/Thierry Carpico/
Välismaa

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Zvjagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas.

Spionaažile viitava sildi on Venemaa andnud paljudele isikutele, sealhulgas avaliku elu tegelastele, kes riigi hinnangul tegelevad välismaisel toel Venemaa-vastase tegevusega.

Zvjagintsev pälvis tänavusel Cannes'i filmifestivalil grand prix' filmi "Minotauros" eest. Teos räägib Vene ärimehest, kes peab otsustama, millised tema töötajad mobiliseeritakse Ukrainasse sõdima.

Tänukõnes märkis Zvjagintsev, et miljonid inimesed mõlemal pool rindejoont unistavad vaid ühest – veresauna lõppemisest. Ta lisas, et Venemaa president Vladimir Putin on ainus, kes saab sõja lõpetada.

Kriitikute hinnangul on "Minotauros" üks Zvjagintsevi kõige avalikumalt kriitilisemaid teoseid Venemaa poliitilise ja moraalse olukorra kohta.

Alates koroonapandeemiast väljaspool Venemaad elanud lavastaja on tuntud ka mitme varasema filmi poolest, nagu näiteks "Tagasitulek", "Pagendus" ja "Leviaatan". Viimane kujutab süngelt Venemaa maaelu.

Välisagentide nimekirja kantud isikutele kehtivad Venemaal koormavad bürokraatlikud nõuded ja sissetulekupiirangud.

Kõikide avaldatavate materjalide, sealhulgas sotsiaalmeediapostituste juurde tuleb neil suurtähtedega lisada hoiatus, et sisu on loonud välisagent.

Teiste seas on samasuguse sildi saanud kultuuritegelastest näiteks kirjanik Boriss Akunin ja rokkmuusik Boriss Grebenštšikov.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:27

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:26

Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

19:18

Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus

19:17

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga Uuendatud

19:04

Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Zvjagintsevi välisagendiks

18:58

Paide-Türi rahvajooksul mälestatakse treener Leonhard Soomi

18:54

Saaremaal avati traditsiooniline kohalikele kunstnikele mõeldud konkurssnäitus

18:51

Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu

18:40

Läti parlamendi taristutasu Venemaa transiitveostele

18:40

Päevakaja (18.09.2026 18:00:00)

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17.09

Tallinna loomaaia binturongid üritasid põgeneda

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

17.09

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

06:06

USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse

17.09

Vahtras: ma ei ole midagi valesti teinud

14:30

Õiguskantsler kritiseeris kalendriaastapõhist pensioniiga

17.09

Tusk: Venemaa plaanib drooni- ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu

08:03

Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada

17.09

Tartu vald maadleb ülerahvastatud bussiliini probleemiga

12:12

Transpordiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad

ilmateade

SPORT

19:26

Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

19:17

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga Uuendatud

18:58

Paide-Türi rahvajooksul mälestatakse treener Leonhard Soomi

18:38

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

loe: kultuur

18:54

Saaremaal avati traditsiooniline kohalikele kunstnikele mõeldud konkurssnäitus

18:14

Rakvere teatris esietendub "Karin ja Indrek"

18:14

Rannastu: Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus

18:13

Kunstihoone Lasnamäe paviljoni uued programmijuhid võtavad fookusesse noored

loe: eeter

16:15

Ele Kõlar: kummaline on tunnistada, et ma ei väärtustanud seda, mis oli

15:53

Maal elamise päeva eestvedaja: maaelu sobib aktiivsetele inimestele

11:54

Tauri Tallermaa: lapsed ei õpi nendelt, kes neile ei meeldi

11:14

Metsa eksinute otsija: salaseenekohta võiks üks lähedane teada

Raadiouudised

18:40

Rakvere teatris esietendub "Karin ja Indrek"

18:30

Kogemusnõustajad töötavad oma kutse loomise nimel

17:30

Valitsus ei langeta töötuskindlustuse maksemäära

16:35

Vene armee kaotused Ukrainas püsivad nädalas üle 10 000 sõduri

15:50

Eestis on puudu veel 30 kriisivalmidusega kauplust

15:35

Digiriigi reformiga luuakse riigi digikeskus

15:25

Raadiouudised (18.09.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (18.09.2026 12:00:00)

11:35

Lastevastaste seksuaalkuritegude aegumistähtaegu tahetakse pikendada

09:25

Raadiouudised (18.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo