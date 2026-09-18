Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Zvjagintsevi välisagendiks

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Zvjagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas.

Spionaažile viitava sildi on Venemaa andnud paljudele isikutele, sealhulgas avaliku elu tegelastele, kes riigi hinnangul tegelevad välismaisel toel Venemaa-vastase tegevusega.

Zvjagintsev pälvis tänavusel Cannes'i filmifestivalil grand prix' filmi "Minotauros" eest. Teos räägib Vene ärimehest, kes peab otsustama, millised tema töötajad mobiliseeritakse Ukrainasse sõdima.

Tänukõnes märkis Zvjagintsev, et miljonid inimesed mõlemal pool rindejoont unistavad vaid ühest – veresauna lõppemisest. Ta lisas, et Venemaa president Vladimir Putin on ainus, kes saab sõja lõpetada.

Kriitikute hinnangul on "Minotauros" üks Zvjagintsevi kõige avalikumalt kriitilisemaid teoseid Venemaa poliitilise ja moraalse olukorra kohta.

Alates koroonapandeemiast väljaspool Venemaad elanud lavastaja on tuntud ka mitme varasema filmi poolest, nagu näiteks "Tagasitulek", "Pagendus" ja "Leviaatan". Viimane kujutab süngelt Venemaa maaelu.

Välisagentide nimekirja kantud isikutele kehtivad Venemaal koormavad bürokraatlikud nõuded ja sissetulekupiirangud.

Kõikide avaldatavate materjalide, sealhulgas sotsiaalmeediapostituste juurde tuleb neil suurtähtedega lisada hoiatus, et sisu on loonud välisagent.

Teiste seas on samasuguse sildi saanud kultuuritegelastest näiteks kirjanik Boriss Akunin ja rokkmuusik Boriss Grebenštšikov.