Saksamaa kõige populaarsemaks poliitikuks on tõusnud terviseminister Jens Spahn, kes on möödunud ka liidukantsler Angela Merkelist.

Spahnis on hakatud nägema ka Kristlik-Demokraatliku Liidu uut juhti ning Saksamaa uut liidukantslerit. Spahni edu põhjuseks on tema oskuslik tegutsemine koroonapandeemia ohjeldamisel.

Arni Alandi