Nordica sõlmis LOT-iga lepingu Xfly kogu osaluse omandamiseks

Kommertskoostöö Nordica ja LOTi vahel jätkub, teatas Nordica.

Nordica juhatuse esimees Erki Urva ütles, et pikaks veninud läbirääkimised LOT-i 49‑protsendilise osaluse omandamiseks on nüüdseks lõppenud ja leping on saanud mõlema poole allkirjad.

"Olgugi et läbirääkimised kestsid väga kaua, olen kokkuleppega rahul ja oluline on ka see, et lahkuminek toimus igati sõbralikult, mis tagab meile jätkuva kommertskoostöö. Eesti lennufirma on nüüdsest 100‑protsendiline omanik oma tütarettevõttes Xfly, mis tegeleb lendude opereerimisega, ja see muudatus annab meile sõltumatuse langetada vajaduse korral ise kiireid otsuseid kriisist räsida saanud lennundusturu tingimustes," rääkis Urva.

Eesti ja Poola lennuettevõtted ostsid lendude opereerimise teenust oma tütarettevõttelt Xfly, mis on nüüdseks kasvanud läbi aegade suurimaks Eesti lennufirmaks. Nii Eesti kui ka Poola lennuettevõttel olid tütarfirma Xfly suhtes suured tulevikuplaanid, kuid ülemaailmne koroonakriis katkestas sisuliselt päevapealt lennufirmade tavapärase äritegevuse ning ettevõtted keskendusid võitlusele iseenda ellujäämise nimel.

11. augustil kiitis Euroopa Komisjon heaks riigiabi andmise Nordica kontsernile, mille hulka kuulub ka tütarfirma Xfly. Riigiabi on erakorraline ja ühekordne toetus, mis korvab lennufirmale koroonakriisist tekkinud kahjud. 30 miljoni euro suuruse abipaketi kiitis heaks ka Eesti valitsus 15. oktoobri istungil.