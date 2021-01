Uute riigigümnaasiumite tulek ei pane Tallinna oma koolivõrku uuendama

Lähiaastatel kerkivad Mustamäele ja Pelgulinna uute riigigümnaasiumite hooned. Kolmas uus riigikool rajatakse rahvusraamatukogu taha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koolide asutamisotsused saavad allkirjad lähipäevil, kuid haridusministeeriumi asekantsleri Robert Lippini sõnul on praegu veel vara öelda, mis kallakuga need koolid hakkavad olema.

"Meil on teatud visioonid olemas, kuid kui koolid on asutatud, siis me kuulutame välja koolidirektorite konkursi ja nende direktorite esimene tööülesanne saabki olema nende suundade paika panemine," selgitas Lippin.

Asekantsleri sõnul on uusi koole pealinna vaja, sest elanike arv nii Tallinnas kui ka Harjumaal kasvab ning aastaks 2030 on puudu ligi 4000 koolikohta.

Ainult gümnaasiumiklassidele mõeldud koolide rajamist peab ministeerium põhjendatuks, sest noored täiskasvanud vajavad teistsuguseid tingimusi kui algklasside juntsud.

"Kui me räägime koolitüübist, kus on koos 1. kuni 12. klass, siis see tegelikult on meile tulnud suuresti nõukogude ajast - kombinaatkoolid, kus õpivad koos 1. klassi jütsid ja noored täiskasvanud, kelleks on gümnasistid. Me tegelikult väljume sellest nõukogudeaegsest pärandist," põhjendas Lippin.

Kui seni on riigigümnaasiumite rajamisel pandud kinni mitmeid keskkooliklasse, siis Tallinna haridusameti juhi Andres Pajula sõnul pole uute koolide tulekust hoolimata Tallinnas vajadust hakata senist koolivõrku korrastama.

"Tänaseks päevaks on seis selline, et gümnasistide arv järgmise 10 kuni 15 aasta jooksul kasvab päris jõudsalt ja tegelikult need 3000 kohta, mis luuakse, lihtsalt leevendavad kohtade vajadust," ütles Pajula.

Kui pärast riigigümnaasiumite avamist hakkab laste arv mõne kooli gümnaasiumiastmes vähenema, siis võib see võimalus kõne alla tulla. Näiteks Pelgulinna gümnaasiumis, mille naabruskonda uus kool kerkib.

Lisaks riigikoolidele loob Tallinn ka ise uue gümnaasiumi.

"Nõmme gümnaasium jaguneb kaheks aastast 2023, kus Nõmme gümnaasium jätkab puhta gümnaasiumina ja seal olevate põhikooliõpilaste jaoks ehitatakse uus hoone Hiiu põhikooli hoonesse," rääkis Pajula.

Esimesena hakkab tööle Mustamäe riigigümnaasium, mis avatakse 2022. aastal. Tõnismäe ja Pelgulinna koolis algab õppetöö 2023.