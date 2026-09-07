X!

Koolid ja kultuuriasutused kohanevad haridusministeeriumi reeglitega

Eesti
Lapsed
Lapsed Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kui haridusministeerium avaldas kevadel koolide õppekäikude rahastamise juhised, langes äkitselt kultuuriasutuste külastatavus. Nüüd on tänu toetustele ja lisarahastusele olukord rahunemas.

Kevadel põhjustas haridusvaldkonnas arutelu ühe lapsevanema kaebus selle kohta, et kool küsib kohustuslikuks õppetegevuseks vanematelt raha. Selleks et koolid, riik ja lapsevanemad jõuaksid ühisele arusaamale, avaldas haridus- ja teadusministeerium juhised, mille järgi peab kogu kohustuslik õppetegevus olema tasuta.

Põhikooli õpilaste õppekäikude rahastamiseks jagab kultuuriministeerium kultuuriranitsa toetust, mis on 2026. aastal 11 eurot lapse kohta. Lisaks eraldas kultuuriministeerium pool miljonit eurot erakorralist toetust, et kultuuriasutused saaksid 1.–12. klassi õpilastele pakkuda tasuta külastusi.

Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste ütles, et suures pildis kevadine arutelu kooli õppekäikude tegemist ei heiduta.

"Tartu linn toetab kõiki gümnaasiumiosa õppekäike ja õppekava tööd toetavate projektide kaudu. Meie koolis on see summa ühe õpilase kohta umbes 12 eurot. Ja teine asi on ka see, et Tartu linnas on muuseumikülastuste jaoks sellised üldhanked ja iga gümnaasium saab mingi osa," sõnas Kaste.

Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskuse juhataja Kaari Siemeri sõnul ei ole külastuste arv eriti kõikunud, sest koolid said toetuste abil muuseumi tasuta programmidele registreeruda. Näiteks sai muuseum kultuuriministeeriumilt 14 000 eurot toetust, mis võimaldas neil pakkuda tasuta külastusi üle kahe tuhandele õpilasele.

"Muidugi me ei oska öelda seda, mis juhtub siis, kui kõik toetused või see Kultuuriministeeriumi toetus on läbi. Kuidas koolid siis meieni jõuavad," nentis Siemer.

Tartu Veeriku kooli direktor Evald Sepp sõnas, et võrreldes üleeelmise aastaga tehakse kohustuslikke õppekäike nüüd vähem.

"Peab vaatama, kas Kultuuriranitsa vahendid võimaldavad kulusid katta. Juhul kui sealt jääb puudujääk, on juba keerulisem: kui tegemist on õppekäiguga, siis täiendava katte leidmiseks praegusel juhul raha koguda ei ole võimalik," rääkis Sepp.

Sepa sõnul lepitakse õppeaasta alguses kokku, kuhu ja millal on õpetajal plaanis oma klassiga minna.

"Praegu väga jälgime seda, kas on tegemist õppekäiguga või ekskursiooniga," ütles Sepp.

Haridusministeeriumi õppekava valdkonna peaekspert Hele Liiv-Tellmanni sõnul on haridusministeeriumi seisukoht olnud kogu aeg sama ehk kui õppekäik on kohustuslik, finantseerib seda kool.

"Oluline on see, et ettevõetavad plaanid, mis eeldavad, et lapsed osalevad seal vabatahtlikult ja lapsevanem panustab, oleksid lapsevanemale ka varasemalt teada, et need ei tuleks selliselt, et nüüd kandke kõik see summa ja kõik lähevad," ütles Liiv-Tellmann.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

Kontserdielamused

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:55

Tartus algas taas Eesti teatri festival Draama

17:55

Reformierakond otsib uut kaitseministrit nii erakonnast kui ka väljaspoolt

17:55

Euroopa Komisjoni esindajad tulevad Eestisse kaitsehangete läbiviimist uurima

17:36

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

17:35

Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

17:06

Merz välistas koostöö liidumaa valimistel võidutsenud AfD-ga

17:06

Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

17:01

Puurkaevude registri andmed ei vasta sageli tegelikkusele

17:00

Galerii: August Kilmi ja Ly-Ann Kõllo näitus uurib kväärinimese kohta peres

16:40

Liikumisõpetaja: lapsi ei takista liikumast huvipuudus, vaid ümbritsev keskkond

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

14:35

Ukraina tabas droonidega kolme Venemaa naftatehast Uuendatud

16:35

Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis tegevväelast vigastada Uuendatud

12:53

Eestis on loomisel uus vasaktsentristlik Euroopa-meelne erakond

07:27

Meedia: Kallas pidi liikmesriikide survel tühistama kaitserühma loomise

10:29

Raúl Castro surm võib vallandada Kuubas ägeda võimuvõitluse

06.09

Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja Uuendatud

13:40

RKIK ei suuda näidata, kuidas jõuti 70 miljoni euro suuruse lepinguni

06.09

Järjest mitmes haiglas ravil viibijat võib oodata tavatult suur voodipäevatasu

10:47

Politsei avas Luhamaa piiripunkti taas liikluseks Uuendatud

06.09

Eksperdid: erisaadikute visiit Moskvasse rahu lähemale ei toonud

ilmateade

SPORT

17:36

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

16:04

Dorbek jätkab Kalevis, aga hooaja algus jääb vahele

15:46

3x3 korvpallikoondis võitis viimase EM-i eelse kontrollturniiri

15:11

Pasko ja Mõtsnik tegid Eesti avaveeujumise ajalugu

loe: kultuur

17:35

Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

17:06

Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

17:00

Galerii: August Kilmi ja Ly-Ann Kõllo näitus uurib kväärinimese kohta peres

15:53

Galerii: Tallinna lauluväljakul esines Armin van Buuren

loe: eeter

16:40

Liikumisõpetaja: lapsi ei takista liikumast huvipuudus, vaid ümbritsev keskkond

15:30

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

13:22

92-aastane tantsuõpetaja Ilma Adamson: kasvasin kahe range mehe käe all

10:26

Lenna Kuurmaa: meie talu saak jõuab värskelt taldrikule ja ka sügavkülma

Raadiouudised

15:30

Koolid ja kultuuriasutused kohanevad haridusministeeriumi reeglitega

15:25

Maa-ameti kaartidel kuvatud puurkaevude asukohad ei ole täpsed

15:20

Raadiouudised (07.09.2026 15:00:00)

13:05

Euroopa keskpangad toovad oma kullavarud USA-st ära

13:05

Uuring: vaimse tervise murega patsient loodab kiiremat abi tablettidest kui teraapiast

12:20

Raadiouudised (07.09.2026 12:00:00)

09:55

Saksi-Anhalti liidumaa valimised võitis kindlalt AfD

09:50

Perevägivalla ja vaimse vägivalla eest karistamine saab selgemaks

09:20

Raadiouudised (07.09.2026 09:00:00)

06.09

Päevakaja (06.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo