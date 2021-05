Mustamäe riigigümnaasiumi avamine lükkub aasta võrra edasi

Esialgsete plaanide järgi pidi Mustamäe riigigümnaasium alustama 1. septembril 2022, aga seoses sellega, et ehitusturul on ehitusmaterjalide tootmis- ja tarneajad pikenenud, võtavad ehitusprotsessid rohkem aega. ütles ERR-ile haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) asekantsler Robert Lippin.

"Kuna täna puudub kindlus, et uus hoone saab valmis järgmise aasta septembriks, siis otsustasime lükata gümnaasiumi avamise aasta võrra edasi. Mustamäe riigigümnaasium alustab 1. septembril 2023," lausus Lippin.

Koolimaja valmib varem, 2023. aasta alguses, ja see annab vajaliku puhvri, kui ebakindlus ehitusmaterjalide turul peaks veel nihkeid graafikus tekitama.

"Tänase teadmise kohaselt on hoone 2023. aasta alguseks valmis. Seal on meil puhveraeg olemas, kui peaks midagi ennenägematut juhtuma," lausus Lippin.

Hoone ehitus algab asekantsleri sõnul siis, kui kõik hanked läbi viidud. "Hankemenetluste käigus ongi korduvalt välja tulnud, et varasemalt plaanitud ehitusmaterjalide tarneajad ei ole jõukohased võimalikele pakkkujatele," nentis ta.

Tallinna on samal ajal plaanis ehitada veel kaks riigigümnaasiumi, Pelgulinna ja Tõnismäele. Lippini sõnul on olukord ehitusturul murettekitav, kuid vähemalt praeguse seisuga nende kahe riigikooli avamiste tähtaeg ei nihku.

"Kindlasti olukord ehitusturul on murettekitav ja kindlasti jälgime seda. Koostöös RKAS-i ja teiste partneritega teeme kõik, et selliseid üllatusi ei tuleks. Teiste riigigümnaasiumide puhul ei ole meil täna infot laekunud, et võiks muutusi tulla, liigume plaanitud tempos. Kõik valmivad lubatud tähtajaks, 2022 või 2023 augusti lõpuks," lausus Lippin.

Lippini sõnul ollakse teadlikud, et on lähenemas suured riiklikud tellimused ehitussektoris, kuid HTM loodab Tallinna riigigümnaasiumid varem valmis saada, kui olukord päris kriitiliseks läheb.

"Kindlasti suured objektid, Rail Baltic ja mõni muu võib ehitusturgu mõjutada, aga tänase teadmise kohaselt saame meie oma koolihooned enne valmis," ütles asekantsler.

Ka mujale Harjumaale kerkivad riigigümnaasiumid peaksid valmima senise kava järgi, kinnitas Lippin: Tabasalu riigigümnaasium alustab tegevust 2021. aasta sügisel, 2022. aastal avab uksed Laagri riigigümnaasium ning 2023. aasta septembris Jüri riigigümnaasium.

Mustamäe riigigümnaasium ehitatakse aadressile Akadeemia tee 25 ehk Tallinna tehnikaülikooli linnaku vahetusse lähedusse.

Arhitektuurikonkursi võitis büroo Arhitekt Must ideekavandiga "Kuppelmaastik". Koolihoone netopinnaks on koos võimlaga ligikaudu 7900 ruutmeetrit. Hoonesse on planeeritud kohad 1080 õpilasele, õpetajaid ning muud personali saab olema 120. Teises etapis on ette nähtud laiendus esimest etappi toetavate ruumidega, millega koos suletud brutopind 16 000 ruutmeetrit. Kool on planeeritud tehnikasuunaga.

Pelgulinna riigigümnaasium ehitatakse aadressile Kolde puiestee 67a, koolimaja on kavandatud 1200 inimesele: 1080 õpilasele ja 120 õpetajale ja ülejäänud personalile.

Tõnismäe riigigümnaasium ehitatakse Endla tänavale rahvusraamatukogu kõrvale. Koolihoone on planeeritud kuni 900 õpilasele ning 80 õpetajale.