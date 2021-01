Kõige suurema mõjuga on liiklusele läbi Haapsalu kesklinna kulgeva Posti tänava rekonstrueerimine, mille jaoks sai linn riigilt miljoni ja lisab veel umbes 300 000 eurot. Koos omanikujärelevalve kuluga ulatub tööde summa kokku ligi 1,4 miljoni euroni. Täpne hind selgub, kui hange on ühel pool.

Suvel, kui linnas on turistid, võib parkimisega keeruliseks minna.

"Ega meil muid lahendusi ei ole, kui kasutada Holmil asuvaid haljasalasid. Üks on meil igal aastal parklaks loodud, mis on natuke alakasutatud olnud. Seda võiks rohkem külastajad kasutada. Teine on veel Vasikaholmi juures, kuhu saaks ka veel autosid suunata ja teha sinna lisaparkla. Natuke me saame leevendada, aga eks puudujääk tuleb parkimiskohtadest, eriti just kesklinna osas," rääkis Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Samal ajal on remont ka Posti tänavast linnulennult umbes poole kilomeetri kaugusel asuval ja samuti vanalinna suunalisel Metsa tänava lõigul. Seda finantseeritakse 600 000-eurose riigitoetusega, millele lisati linna poolt peaaegu 200 000 eurot. Et vanalinna liiklus päris ära lõigatud ei oleks, loodetakse jagada töid graafiku alusel.

Et Metsa ja Posti tänav omavahel ei haakuks, et neid ei peaks korraga sulgema, muidu siis tahalinna või vanalinna pääs muutub suhteliselt keeruliseks. Proovime teid üldse mitte täismõõtmetes kinni panna, aga kui see on vajalik, ja ilmselt mingil ajal on see vajalik, siis nii, et kas Metsa tänav on lahti ja Posti on kinni või vastupidi," rääkis Mäesalu.

2021. aastal on Haapsalus teeremont ka Rohukülla viival Kiltsi tee lõigul, mille jaoks on planeeritud veidi üle 1,3 miljoni euro. Ka seal selgub täpne hind hanke käigus. Lisaks kulub 200 000 eurot Raudtee tänava korda tegemiseks.