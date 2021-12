Haapsalu kesklinna ühe põhitänava remont läks talve tõttu pausile

Haapsalu kesklinna läbiva Posti tänava suvel alanud 3,6 miljoni eurone rekonstrueerimine jäi talvise ilma tõttu pausile. Sellest nädalavahetusest on tänav avatud autoliiklusele piirangutega, kuid liikumisraskustega jalakäijate jaoks on olukord tänaval jätkuvalt keeruline.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles ERR-ile, et Posti tänava pausi tõttu ehitaja trahvi ei saa, sest lepingus oli talvistest oludest tingitud pausi võimalus kirjas.

"Põhipõhjus on miinuskraadid. Ehitaja ei saa laduda kivi, kui maa on külmunud. Meil on praegu tehtud selline kokkulepe, et ametlikult läheb küll tänav tehnoloogilisele pausile, kuna asfalteerida enam ei saa, aga kui nüüd talve jooksul juhtub selliseid ilmasid nagu Eestis tavapärane on, et mõni periood on täitsa sula ja võib-olla pluss viis-kuus kraadi, siis nad jätkavad oma kõnniteekivide panekuga," selgitas Mäesalu.

Esialgse tähtaja ehk järgmise aasta jaanuari lõpu asemel võib Posti tänav valmis saada juunis.

"Kõik tööd, mis on pinnast allpool, on lõpetatud. Jäänud on ainult sõidutee katend, kõnnitee katend, jalgrattatee katend. Ehitaja on öelnud, et kui asfalditehased avatakse kevadel aprilli lõpus näiteks, ja kui maikuus saaks hakata tegema, siis mingil ajal juunikuus saaks valmis ehk umbes poolteist kuud läheb veel," rääkis Mäesalu.

Liikumisraskustega inimestel, näiteks rulaatori kasutajatel on poolelioleva tänava ääres praegu keeruline liikuda ning pausi tõttu venivad nende ebamugavused pikemaks.

"Mõtlesin, et lähen korra Maximasse, aga see on küll väga vilets siit minna. Aga no midagi, peab kannatama inimene, inimene peab kannatlik olema. Midagi ei ole teha, kui remonti tahetakse teha, muidu ju teha ei saa," rääkis Haapsalu elanik Vaike.

Posti tänava ääres rendimaja pidav ‎Annika Kilkson‎ ütles, et ta ootab uue ilmega tänavat ning leidis samuti, et tuleb olla kannatlik. Ta tõdes samas, et jälje on teeremont ärile jätnud.

"Majja sissepääs autoga on olnud väga keeruline terve suvi, kuigi kliente on meil siiski käinud palju. Meie keskmine hinne on selle tõttu ikkagi väga langenud. Bookingus saab ju panna hindeid majutuse kohta," selgitas ta.

Talv pani pausile ka teise Haapsalu teeremondi. Rohuküla suunaline Kiltsi tee tehti nüüd liiklusele lahti, kuid teise asfaldikihi panek jääb seal kevadeks.