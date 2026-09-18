Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Põhja-Korea diktaator süvendab sidemeid Moskvaga ning saadab Venemaa sõjamasinale appi tuhandeid töölisi. Põhja-Korea väga odav tööjõud aitab nüüd leevendada Venemaal valitsevat tööjõupuudust.

Venemaal töötab 15 000–30 000 Põhja-Korea kodanikku, kes teenivad keskmiselt 7500 dollarit aastas, see on kuni viis korda rohkem kui nende kolleegid Hiinas. Välismaal töötavad Põhja-Korea töölised teenisid eelmisel aastal kuni 800 miljonit dollarit, mida kasutati Kimi dünastia tuuma- ja raketiprogrammide rahastamiseks.

Endiste Põhja-Korea tööliste sõnul võtab režiim endale kuni 90 protsenti töötajate sissetulekust. Lõuna-Koreas tegutseva mõttekoja Sejongi instituudi eksperdi Peter Wardi sõnul mitmekesistab režiim oma tuluallikaid ja saadab riigist välja rohkem naistöölisi, vahendas The Wall Street Journal.

"Venemaal töötavad Põhja-Korea töölised elavad tavaliselt tootmisrajatiste kõrval asuvates ühiselamutes," ütles 21-aastane tudeng Alisa Svitova. Ta töötas tänavu põllumajandusettevõtetes Põhja-Korea tööliste tõlgina.

"Mis puudutab nende tööd Venemaal, siis paljud arvavad, et nad aitavad Venemaad ja edendavad kahe rahva vahelist sõprust," lisas Svitova.

Nad töötavad muu hulgas tehastes, ladudes, põllumajanduses, tekstiilitööstuses ning toiduainetööstuses. Üks Venemaa suurimaid veebikaubandusettevõtteid Wildberries palkas näiteks Põhja-Korea naisi oma ladudesse tööle.

Mõned Põhja-Koreast pärit töölised on otseselt seotud ka Moskva sõjamasinaga, töötades Venemaa droonitehastes. Kahe naaberriigi suhete tugevnemist näitas ka Venemaa ja Põhja-Korea vahelise esimese maanteesilla avamine üle Tumeni jõe.