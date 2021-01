Kaitseliidu Pärnumaa malevat asus juhtima kolonelleitnant Tõnu Miil

Malevapealike rotatsioon toimubki tavaliselt kolme-nelja aasta järel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Miil ütles, et kolme aasta eest lahkudes ta muidugi nii kiirest tagasitulekust ei mõelnud, aga võimalus taas Pärnu malevat juhtida on talle meele järele. Ära oldud aja sisse mahtus ka Iraagi missioon, kus ta oli Eesti kaitseväe Iraagi kontingendi vanem.

"Tollel ajal ma läksin õppima Balti Kaitsekolledžisse ja peale seda siirdusin Kaitseväe peastaapi teenistusse," ütles Miil.

Meenutades Iraagi missioonil osalemist, ütles Miil, et see oli väga huvitav kogemus. "Mina olin siis Iraagi valitsuse nõunik Iraagi OIR-i operatsioonil (operatsioon Inherent Resolve - toim) Sinna sisse mahutus ka huvitav seik, kus tolleaegne OIR-i staap paigutati mõne päeva jooksul peale Iraagi-poolset rünnakut ümber Kuveiti. Nii et ka selles mõttes hea ja huvitav kogemus. Minul ohtu sellisel kujul ei olnud. Aga ma ei saa öelda, et ei olnud üksustel ohtu. Aga õnneks üksustega midagi ei juhtunud," ütles Miil.