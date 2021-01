Pärnu kalurid on tänavuste jääolude osas lootusrikkad

Kaluritele on talvine kohapüük oluline sissetulek, aga kuna eelmisel aastal jääd polnud, ei olnud ka kalapüügivõimalust. Nüüd sõidab kalur Raio Piiroja oma hüdrokopteriga iga päev lahele, et vaadata, kas võrke panna juba saab.

Raio Piiroja on mitu hüdrokopterit ehitanud ja proovis kolmapäeval üht neist esimest korda lumel. Jääl on ta tänavu korra juba käinud ja käis nüüdki vaatamas, kas varsti saab kalavõrke panema minna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnus pole arvestatavaid külmakraade veel olnud, aga tänavu on vähemalt lootust, et tuleb korralik jää. Eelmisel aastal jääd polnud ja hüdrokopterit katsetada ei saanud.

"See, et aparaati proovida ei saanud, on väike mure, aga leib kadus ka laualt ära. Kohapüük talvel on ikkagi päris suur sissetulek," tõdes ta.

Seda, millal saab võrke panema minna, ei oskagi Piiroja täpselt öelda. Selleks tulebki Pärnu lahel paar korralikku tiiru teha ja muulide vahelt kaugemalegi sõita, et jääoludega tutvust teha.

Piiroja võiks oma hüdrokopteriga ekstreemspordi huvilistele lahejääl väikeseid lõbureise korraldada, sest vaatepilt on imeline ja kiirus läheb ka päris suureks. Elamuse saab kindlasti.

"Paha asi on see, et lund tuli palju ja see on nagu vaip jää peal, ei lase külmal jääle lähedale. Ma ise vaikselt loodan, et äkki homme juba kuskile saab mõne võrgu panna, aga elame-näeme. Esimesed kalurid Valgeranna lõpus madala vee peal on juba võrgud sisse ka pannud, aga sinna väikese tüki peale kõik ei mahu," rääkis Piiroja.