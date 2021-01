"Kroonviiruse vastane lahing kestab veel pikalt. See on räsinud meie majandust, mõjutanud meie perede hakkamasaamist ja turvatunnet. Nii mina kui Eesti rahvas ootame, et Eesti saaks kiiresti uue tegusa ja teovõimelise valitsuse, mis keskendub pandeemia ja majanduskriisiga toimetulekule ning meie elu edendamisele," lausus president Kersti Kaljulaid kohtumisel.

Video: Kaja Kallas ajakirjanike ees pärast presidendi juures käimist

Kaja Kallas ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et on teinud Reformierakonna fraktsiooniga ettepaneku Keskerakonnale alustada koalitsiooni läbirääkimisi.

Arutelusid alustatakse tervisekriisi teemadel juba neljapäeval, reedel ootavad ees rahanduse teemad.

Küsimusele, miks ei tehtud ettepanekut koalitsiooni läbirääkimisteks Isamaale, vastas Kallas, et Isamaa oma juhtide suu läbi on andnud märku, et neil ei ole mingit soovi teha valitsust Reformierakonnaga ja kõik pingutused olid suunatud senise koalitsiooni kooshoidmisele.

Rääkides Keskerakonnale esitatud kriminaalkahtlustusest ütles Kallas, et on oluline, et sellega tegelevad uurimisorganid. "Poliitiline oluokrd on see, mis poliitiline olukord on. Poliitiline vastutus on Jüri Ratase poolt võetud. Ja kuna meil on ka Covidi olukord, siis meil on vaja toimivat valitsust," lausus Kallas.

ERR-i reporter Madis Hindre küsis Kallaselt, kas võimalik on näiteks pensionireformi tagasipööramine. Kallas vastas, et sellest on veel ennatlik rääkida.

Rahanduse teemal jätkates rõhutas Kallas, et oluline teema, millega tuleb tegeleda on eelarve tasakaal. "Me teame ka kui keeruline selle saavutamine on. See tähendab, kas kärpeid või maksutõuse. Aga kui majandus siiski tõuseb, siis saame vaadata, kas on võimalik teha mingeid kokkutõmbeid, et saaks kuidagi asjad joonele," kommenteeris Kallas.

Kaja Kallasel on nüüd 14 päeva, et teha riigikogus ettekanne tulevase valitsuse moodustamise põhimõtetest ja saada parlamendilt toetus.

Kaljulaid teatas kolmapäeval, et teeb Kaja Kallasele ettepaneku hakata moodustama järgmist valitsust.

Kolmapäeva õhtul teatas Kaja Kallas, et on teinud Keskerakonnale ettepaneku alustamaks konsultatsioone koalitsioonikõnelusteks.