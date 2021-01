Sibul: Isamaa poolest oleks valgete jõudude koalitsioon võimalik

Isamaa peasekretär Priit Sibul lükkas tagasi Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi väited, et Isamaa ei ole huvitatud koalitsioonist Reformierakonnaga ning kinnitas, et nende poolest oleks võimalik ka Isamaa, Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon.

"See on absoluutne vale!" ütles Sibul kommentaariks Ligi sõnadele, et Isamaa ei soovi minna samasse koalitsiooni Reformierakonnaga. Tema sõnul oli juba pikemat aega märgata Reformierakonna huvi suhtlemisele Keskerakonnaga, samas kui Isamaa suunas ei ole Reformierakond "ühtegi sammu teinud". "See on täielik vale, et Isamaal ei ole huvi [koalitsiooni vastu Reformierakonnaga]," rõhutas Sibul.

"Muidugi oleks Ligil lihtsam asju ajada [Keskerakonna senise pesekretäri] Mihhail Korbi kui Priit Sibulaga," märkis Sibul.

Küsimusele, kas Isamaa jaoks oleks vastuvõetav ka Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa koalitsioon, vastas Sibul: "Muidugi on valgete jõudude koalitsioon võimalik!".

Sama rääkis neljapäeval "Terevisoonis" ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kelle sõnul oli märgata kompamist Keskerakonna ja Reformierakonna vahel juba mõnda aega varem ning samas oli näha Keskerakonna rahulolematust kolmanda koalitsioonipartneri EKRE-ga.

Ligi rääkis neljapäeval "Vikerhommikus", et Reformierakonna koalitsioon, kuhu oleks kaasatud ka Isamaa, ei saanud võimalikuks, kuna Isamaa seda ei soovinud.