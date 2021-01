Itaalia senat hääletab teisipäeval peaminister Giuseppe Conte jätkamise üle. Esmaspäevasel hääletusel parlamendi alamkojas säilitas Conte rahvaesindajate usalduse, senaatorite hulgas on vastuseis peaministrile aga suurem.

Conte senatile peetud kõne oli pea sõnasõnaliselt sama esmaspäeval esindajatekoja ees esitatud tekstiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esindajatekoja saadikute usalduse võitis Conte ülekaalukalt, tema poolt oli rahvaesindajate absoluutne enamus. Senatis on aga palju rohkem endise peaministri Matteo Renzi pooldajaid.

Just Renzi põhjustas seekordse valitsuskriisi, viies oma partei Elagu Itaalia valitsusest välja. Siiski on Conte veendunud, et tema senise valitsuse teenetest Itaalia ees piisab ka senati veenmiseks.

"Me võtsime viivitamatult vastu väljakutse muuta oma raskused võimalusteks, olles teadlikud meie riigi strukturaalsetest puudujääkidest. Me lõime aluse majanduskasvu otsustavaks taaskäivitamiseks, lõime erainvesteeringutele palju soodsama keskkonna, mis on rohkem suunatud teadusele ja innovatsioonile, rohkem keskendunud oskuste ülesehitamisele ja tugevdamisele," rääkis Conte.

Kuigi ka opositsioon on senatis esindatud nõnda tugevalt, et isegi enne valitsuskriisi oli valitsuskoalitsioonis seal vaid napp enamus, usuvad poliitikavaatlejad siiski, et Contel õnnestub säilitada ka senati usaldus.

Enne hääletamist on senaatorite vahel käimas aga ägedad vaidlused ning sõnatahtjaid on palju. Seega võib hääletamine ise nihkuda hilistele õhtutundidele.

Valitsusest lahkunud partei heidab Contele ette saamatust koroonakriisi lahendamisel. Itaalias on surnud üle 82 000 koroonaviirust põdenud inimese ning peaministri kriitikute hinnangul oleks oskuslikuma valitsuspoliitika puhul paljud neist surmadest olemata jäänud. Ka ei tule Conte Renzi ja tema pooldajate sõnul toime majanduse ergutuspaketi jagamisega.