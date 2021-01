Pompeo sõnul korraldab Hiina uiguuride vastu genotsiidi

"Ma usun, et käimas on genotsiid ja me oleme tunnistajaks Hiina parteiriigi süstemaatilisele katsele uiguurid hävitada," väitis Pompeo oma ametisoleku viimasel päeval.

Pompeo süüdistab Hiinat uiguuride vangistamist, piinamist ning sundsteriliseerimist, vahendas The Wall Street Journal.

USA välisministeeriumilt tulevad väited on haruldased, kuid Pompeo ütles, et ta jõudis sellisele seisukohale pärast faktide hoolikat ülevaatamist.

Hiina ei ole esialgu Pompeo väiteid kommenteerinud, kuid varem on võimud eitanud uiguuride väärkohtlemist ning põhjendanud suure hulga uiguuride vahistamist terrorismi väljajuurimise ning kutsekoolituse pakkumisega.