EL kehtestas Hiina ametnikele sanktsioonid uiguuride inimõiguste rikkumise eest

Euroopa Liidu sümboolsed sanktsioonid reisikeelu ja varade külmutamise näol sihivad nelja ametnikku, kes on loonud ja ellu viinud inimeste kinnipidamissüsteemi Xinjiangi regioonis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ÜRO andmeil hoitakse laagrites vähemalt miljonit inimest, keda piinatakse, steriliseeritakse ja kes peavad tegema sunnitööd.

Tegemist on esimese korraga pärast 1989. aasta Tiananmeni veresauna, kui Euroopa Liit kehtestab sanktsioonid Hiina vastu.

Peking on eitanud inimõiguste rikkumist ja väitnud, et laagrid on vajalikud keeleõppeks ja äärmusluse mahasurumiseks.

Peking teatas vastuseks sanktsioonide kehtestamisest kümne Euroopa Liidu kodaniku ja nelja organisatsiooni vastu, keda peab Hiina suveräänsuse kahjustajaks.