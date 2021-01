Reedese seisuga oli Eestis vaktsineeritud ühe doosiga pisut üle 24 000 inimese, mis on 1,82 protsenti meie elanikkonnast. Meie naabritest Lätis on vaktsineeritud ligi 19 000 ja Leedus ligi 67 000 inimest.

Kui kaks nädalat tagasi olid nii Läti kui ka Leedu Eestist vaktsineerimise poolest maas, siis nüüdseks on Leedu meist ette rebinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soome on jõudnud vaktsineerida üle 90 000 ja Rootsi üle 146 000 elaniku, mis populatsiooni kohta proportsionaalselt teeb natuke vähem kui Eestis.

Euroopa riikidest on protsentuaalselt jõudnud kõige rohkem elanikke vaktsineerida 8,6 protsenti Suurbritannia, kes alustas sellega varem.

Vaktsineeritute edetabeli tipus on veel 3,7 protsendiga Malta, 3,3 protsendiga Taani, 2,5 protsendiga Hispaania ning 2,5 protsendiga Iirimaa ja Leedu.

Maailma edukamad vaktsineerijad on Iisrael, kus on jõutud vaktsineerida ligi 40 protsenti rahvastikust ja Araabia Ühendemiraadid, kus vaktsineeritud on ligi veerand elanikkonnast. Neile järgnevad 13,4 protsendiga väike saareriik Seišellid, juba nimetatud Suurbritannia, 8,5 protsendiga Bahrein ja 5,8 protsendiga Ameerika Ühendriigid.