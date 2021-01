Aimar Ventsel: pandeemia kui sport ehk koroonavõidujooksust Venemaal

Kui vaadata kasvõi vaktsiinivõidujooksu Venemaa-poolset retoorikat, siis on kõik teised "pahad", vaid ainuüksi Venemaa on rahvusvaheline ingel, kes tegutseb puhtast altruismist aetuna, kirjutab Aimar Ventsel.

Rääkisin Zoomis ühe oma Venemaa kolleegiga. Ta töötab provintsiaalses ülikoolis, Venemaa mõistes mitte eriti kaugel Moskvast. Me teeme kord kahe-kolme kuu jooksul veebikohtumise ja räägime tööst, elust, olust.

Kui saime ühele poole uute raamatute ja uurimisprojektide arutamisega, siis kuidagi sõitis sisse koroonaviiruse teema. Esiteks sain ma teada, et Venemaal, peale Moskva, maske eriti ei kanta ja elu läheb vanamoodi edasi. On isegi ülikoole, kus kaugõpet pole sisse seatud.

Siis ka seda, et mu vestluskaaslane ei usu Venemaa ametlikku koroonastatistikat. Väidetavalt on tal omad tuttavad kohalikus koroonaviirusega võitlevas rajoonihaiglas ja ta teab täpselt, et statistikat võltsitakse.

Venemaal ongi nii, et ametlike arvandmete suhtes valitseb üldine skepsis. Ja koroonaga on seal ka lood isegi ametlike andmete järgi kehvad. Vahepeal oli nii, et iga päev tõi uue koroonasse haigestunute päevase rekordi. Ja isegi ilma rekorditeta lisandub Venemaal igapäevaselt kümme kuni kakskümmend tuhat uut haigestunut.

Kogu selle koroonavärgiga on Venemaal alati olnud lood segased. Maikuus teatas CNN, et lühikese ajavahemiku jooksul kukkusid kolmes erinevas Venemaa linnas haigla aknast välja surnuks kolm arsti, kes töötasid koroonaosakonnas ja kellest teati, et nende suhtumine riiklikusse pandeemiaennetuse poliitikasse oli pehmelt öeldes kriitiline.

Detsembris sa Peterburis samal moel surma teadlane, kes töötas koroonavaktsiini kallal. Ajal kui Venemaa teatas võidukalt, et nad maailma esimesena said valmis koroonavaktsiini, millele pandi nimeks Sputnik V, tulid arstide ja epidemioloogide ülevenemaalised liidud välja avaldusega, mis avaldasid kahtlust vaktsiini toime suhtes.

Tõsiasi on see, et ei president Vladimir Putin ega riigi tippeliidis pole keegi Venemaal väljatöötatud elueliksiiriga ennast vaktsineerida lastud. Mitmed venemaised tipp-arsti on avalikult välja ütelnud, et nad esialgu ennast vaktsineerima ei kiirust. Kogu seda rida võib jätkata. Kõik faktid, mis kuidagi käivad Venemaal sellesamuse omamaise vaktsiini kohta, on vastuolulised.

Sellest hoolimata on vaktsiini väljatöötamine muudetud Venemaal spordialaks. Üldiselt annab Venemaal igast asjast poliitilist sporti teha. Kõige rohkem tsiteeritud artikleid tippteadusajakirjades. Karikad jäähokis ja kuldmedalid olümpias. Kõige vingem kanderakett. Kõige esimene töötav elektriauto. Kõige enam välisõppejõude ülikoolides. Kõige suurem teravilja eksportija.

Kõigel sellel on suur sisepoliitiline tähendus riigis, kus kümned miljonid inimesed elavad meie mõistes umbes nagu 1960. aastatel, ametlikel andmetel ca 35 miljonit inimest elavad ilma kanalisatsioonita ja kümmekond miljonit peavad igapäevase vee ämbriga tuppa tassima.

Koroonapandeemia on aidanud Venemaal võidujooksu esikoha pärast muuta rahvusvaheliseks. Hiljutised uudised teatasid, et Venemaal toodetud koroonavaktsiini müüakse Mehhikosse ja antakse Palestiinale. Hiljuti kõlas uudis, et mingi osa Ida-Virumaa ja Narva arste tahavad keelduda ennast vaktsineerida lasta millegi muuga kui Venemaal toodetud Sputnik V vaktsiiniga.

Kõik argumendid või avaldused, mis julgevad kahtluse alla seada Sputnik V toime, saavad endale nii Venemaa poliitikute kui ka meedia poolt ametlikult külge "russofoobia" sildi. Sputnik V on üks parimaid asju, mis inimkonna ajaloos on välja mõeldud ja kõik muu on poliitiline kius või siis USA ravimifirmade lobitöö, sest nad kardavad oma kasumi pärast.

Huvitav on see, et kui vaadata kasvõi vaktsiinivõidujooksu Venemaa-poolset retoorikat, siis on kõik teised "pahad", vaid ainuüksi Venemaa on rahvusvaheline ingel, kes tegutseb puhtast altruismist aetuna. Kogu maailm on täis küünilist kasumiahnust, kõik on ümber arvestatud rahaks ja inimestel lastakse surra nagu kärbseid ainult kasumi suurendamise nimel.

Ja siis on Venemaa! Õilis, omakasupüüdmatu, siirast ligimesearmastusest aetud riik, kes vaese samariitlase kombel kõigi selle maailma viletsaid aitab ja ravitseb.

Olgem ausad, selline enesepromotsioon võib olla teinekord päris edukas. Kui juba erialainimesed nagu Ida-Virumaa meedikud usuvad venemaist riigitelevisiooni ja teisi meediakanaleid, siis mida oodata meditsiinikaugetest inimestest.

Ma ei ole siiani päris hästi aru saanud, mille põhineb mõningate inimeste kindel usk sellesse, et Vene riigitelevisioon edastab eranditult tõde, aga selliste inimestega puutun ma ikka ja jälle kokku. Kusjuures sellised inimesed ei pruugi olla tingimata etnilised venelased. On olemas väike seaduspära: mida abstraktsem ja spetsiifilisi teadmisi nõudev on teema, seda enam Venemaa telekanalite fänkond seda usub.

Koroonavaktsiin on üks selline teema. See ongi umbes nagu spordiga. Peab uskuma, et "meie" meeskond või sportlane võidab. Ja vähemalt praegusega pole Venemaa koroonavaktsiini võidujooksu veel kaotanud.