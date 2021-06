Leedu alustab 12-15-aastaste vaktsineerimist

"Pärast Pfizeri vaktsiini efektiivsuse hindamist on antud soovitus selles vanuses lapsi selle vaktsiiniga vaktsineerida. Laste tervise kaitseks ning viiruse leviku pidurdamiseks Leedu elanikkonna hulgas alustatakse täna 12-aastaste ja vanemate laste vaktsineerimist," vahendas Leedu rahvusringhääling LRT tervishoiuministeeriumi kantsleri Jurgita Grebenkoviene sõnu. Ta lisas, et Euroopa Ravimiamet (EMA) andis oma heakskiidu Pfizeri vaktsiini Comirnaty kasutamiseks selles vanuses laste vaktsineerimiseks juba mai lõpus.

Alates esmaspäevast saab Leedus hakata selles vanuses lapsi vaktsineerimisele registreerima. Vaktsineerimisele saavad lapsi kirja panna nii nende vanemad kui lapsed ise.

Siiski ei saa lapsed vaktsineerimisele üksi tulla, neid peab saatma lapsevanem või hooldaja. Sellega on tagatud see, et vaktsineerimisel on olemas lapsevanema nõusolek.

"Praegu on umbes neli protsenti selle vanuserühma elanikkonnast haiged. Kutsume elanikke üles registreeruma vaktsineerimisele, lapsevanemaid registreerima oma lapsi. Selleks, et sügisel saaks kooli tagasi minna, on vaktsineerimine väga oluline," rääkis Grebenkoviene.

LRT andmeil oli esmaspäevase seisuga Leedus ühe vaktsiinidoosi saanud 41,9 protsenti elanikest, kahe doosiga oli vaktsineeritud 27,8 protsenti elanikkonnast. 65-79-aastaste seas on vaktsineeritud üle kahe kolmandiku.