Fischer: koroonasuremus on murettekitavalt suur

Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles koroonaviiruse olukorda kommenteerides, et suremus viirusesse haigestunute seas on murettekitavalt suur. Nakatumises on Eestis tema sõnul saavutatud platoo.

"Suremus on murettekitavalt suur. Kui seire näitab, et umbes kaks protsenti inimestest praegu on aktiivselt Covid-positiivsed ja kui surevad juhuslikult need, kes nagunii sureksid, siis see tähendaks umbes ühte Covid-positiivset surnud päevas. Aga kui surnuid on päevas kaheksa, siis me näeme, et vähemalt seitse nendest kaheksast on surnud ikkagi selle konkreetse haiguse tõttu ja seda on palju ikkagi, kui me vaatame, kui palju neid tekib nädalas ja kuus," ütles Fischer ERR-ile.

"See mulje testimise andmetest, nagu oleks nakatumine mõnevõrra alla läinud, võib olla petlik, tegemist on platooga," ütles Fischer.

"Mulle tundub, et nakatumine alla läinud ei paista olevat. Selleks ma näen mitut märki. Üks on seesama seireuuring, mille järgi eelmine laine näitas, et levimus on üle kahe protsendi. See tähendab seda, et kui kõik Eesti elanikud üle testida, siis 50-st rohkem kui üks inimene annaks positiivse testi tulemuse, mis on üsna suur. Mul on tunne, et järgmise laine esialgsed tulemused viitavad üsna sarnasele pildile," rääkis Fischer.

Teise märgina tõstis Fischer esile haigla statistikat. "Patsientide arv on üsna samaks jäänud, ta ei ole langema hakanud ja samas igapäevasel haiglasse jõudvate patsientide arv on üsna sama, mis oli vahetult enne jõule, kui oli nakatumise kõrgaeg. Keskmiselt jõuab haiglasse umbes 40 inimest päevas. Seda on üsna palju ja see viitab kõrgele nakkusfoonile," lausus Fischer.

Fischer rääkis, et kui praegune nakatumise tase jätkub, siis ka kuu aja pärast on haiglates üsna sarnane olukord ja haiglates on umbes 400 ravi vajavat inimest.

Nakatumiskordaja R on Fischeri sõnul üle-Eestiliselt üsna täpselt üks. "Üks on ta ka Harjumaal, samas Tartumaal oli ta 1,2 ja ka Pärnumaal on väga selge kasvufaas," rääkis ta.