Koroonaviirusega nakatumise näit ehk haigestumus 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaal. Samas on Harjumaa asemel teisele kohale tõusnud Valgamaa, millele järgneb Pärnumaa.

Ida-Virumaa nakatumisnäit viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 867. Valgamaal on nakatumisnäit 680,8 ja Pärnumaal 673.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et Valgamaa nakatumisnäit on kõrgel hooldekodukolde tõttu ning Pärnumaal hakkas viirus laialdasemalt levima pärast pühi.

Neljandal kohal on Harjumaa, kus nakatumisnäit on 586,6. Üle 500 püsib näit ka Võrumaal, kus haigestumus viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 545.

Eesti keskmine nakatumisnäit on 541,6, alla selle on Hiiumaa, kus nakatumisnäit on 418,7. Järgnevad Tartumaa (383,5), Raplamaa (360,6) ning Jõgevamaa (344,6).

Alla 300 on nakatumisnäit Läänemaal (293,5), Järvamaal (281,7), Lääne-Virumaal (275,2), Põlvamaal (239,4) ja Viljandimaal (221). Kõige madalamal tasemel on haigestumus Saaremaal (154,2).

Seega on nakatumisnäit riigi keskmisest kõrgemal viies maakonnas. Kõige kõrgema tasemega piirkonna ehk Ida-Virumaa ja kõige madalama nakatumistasemega piirkonna ehk Saaremaa nakatumisnäidud erinevad 5,6 korda.