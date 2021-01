Kuigi koroonasse nakatumine on Eestis stabiliseerunud, siis murekohaks on intensiivravi kohtade suur täitumus haiglates ning esimest korda 10 kuud kestnud pandeemia jooksul on Eestis ületatud liigsuremuse piir.

Teisipäeval üheksa, esmaspäeval seitse, pühapäeval kaheksa ja laupäeval 10 inimest – selline on viimaste päevade koroonasurmade statistika. Sügisel koostatud Eesti koroonamudeli järgi on haiglaravi vajajate arv olnud kardetust väiksem, küll aga on halvim stsenaarium saanud teoks nii intensiivravi koormuse kui ka koroonasurmade osas.

"Professor Krista Fischer on teinud arvutuse, et kui praegu on ühiskonnas umbes kaks protsenti COVID nakatunuid, siis meil peaks olema umbes üks surm ööpäevas, aga meil tuleb neid umbes kümme. Suremus tuleb alati nädala, kahe viitega võrreldes haiglasse jõudmisest, haiglas on nüüd olnud kolm kuni neli nädalat stabiilne olek, 400 pluss-miinus 20 ehk suremus on nädal, kaks ka olnud ühel nivool ja see jätkub tõenäoliselt veel paar nädalat," rääkis koroonamudelite koostaja Mario Kadastik.

Seda vaid juhul, kui haigestumine püsib jätkuvalt stabiilsena ja ei kasva. Kadastiku sõnul on Eesti nakatumiskordaja pea kuu aega olnud ühe lähedal ehk haigestunult on nakkuse saanud üks inimene.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles, et Eesti on praeguseks ületanud liigsuremuse piiri, seda küll napilt. "Kui me vaatame liigsuremust viiruste hooajal, siis see on tavaline Euroopa trend, et nii kui algab viiruste hooaeg novembris detsembris, siis ka Euroopas liigsuremus ületatakse," lausus ta.

Koroonadiagnoosiga lahkunute keskmine vanus on olnud 80 eluaastat ja üheksal juhul kümnest olid neil tõsised kaasuvad haigused. Viimase laine ajal on tulnud teateid ka alla 50-aastaste inimeste suremisest.

"Noorematel inimestel on olnud tõsised kaasnevad, kas siis puue, mingisugused organitalituse probleemid," ütles Härma.

Härma sõnul hakkab suremus langema koos haiglaravi vajajate arvuga, selleks aga peab omakorda eelnema üldine nakatumise vähenemine.

"Natuke rohkem kontaktide vältimist ja see liigub alla. Natukene rohkem kontakte, see liigub üles. See on väga noateral kõndimine, kummale poole see kukub," lausus Kadastik.

Kui Harjumaal ja Ida-Virumaal on nakatumiskordajat suudetud alandada üheni, siis nii Tartumaal kui Pärnumaal on see kasvanud üle ühe. Haigestumus on viimasel nädalal oluliselt kasvanud veel Rapla-, Valga, Võru- ja Jõgevamaal.