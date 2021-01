"Kas Euroopa Liit tervikuna jaksab oma äriliste huvide eest seista, kindlasti oleks vaja väga tugevat ja resoluutset ärilist käitumist," ütles Reinsali ERR-ile.

Reinsalu sõnul püüavad ravimifirmad ikkagi tekitada seda konkurentsiolukorda, kus riigid maksaksid üksteist üle. "Kuna leping on juba sõlmitud Euroopa Liiduga ühislepinguks, siis ei ole selle nimel vaja enam mässata, see leping on juba taskus ja nüüd tegeletakse siis kolmanda maailma riikidega. Igal juhul see kujunenud olukord on kindlasti lubamatu," lisas Reinsalu.

"Nüüd tuleb tegelikult nendes ärilistes läbirääkimistes need suurfirmad korrale kutsuda ja mitte lasta neil dikteerivalt positsioonilt laamendada. Euroopa Liit on ikkagi majandusimpeerium ja ta on võimeline ennast kehtestama kogu Euroopa Liidu territooriumil," märkis Reinsalu.

Eelkõige saab Reinsalu sõnul ravimifirmasid survestada näiteks nende firmade teistele ravimitele müügiloa mitte väljastamisega.

Reinsalu sõnul peaks Eesti ülimalt aktiivselt otsima võimalusi ka teiste tootjate võimalikeks lisa vaktsiinideks ja jälgima nende turuletuleku võimalusi.