Suurbritannia lahkumine EL-i rändlussüsteemist tõstab sideteenuse hinda

Suurbritannia lahkub 1. veebruarist Euroopa Liidu rändlussüsteemist. See toob ka Eesti kliendile Suurbritanniaga suheldes kaasa kõrgemad mobiilside- ja internetihinnad.

Tulenevalt Euroopa Liidu regulatsioonidest tohib paketisisest andmesidemahtu kasutada ainult EL-i liikmesriikides. Kuna Suurbritannia lahkus EL-ist, ei laiene paketisisene EL-i andmesidemaht enam Suurbritanniale. Seetõttu kerkivad kõigi mobiilioperaatorite juures hinnad Suurbritanniasse helistamisel või seal interneti kasutamisel.

Elisa klientidel on võimalus kasutada Suurbritannias kas mahu- või piletipõhist arveldust ja alates 1. veebruarist tõstetakse riik internetipiletites Tsoon 2 alla.

10-eurose interneti päevapiletiga saab kasutada 400 MB internetti; 24-eurone nädalapilet annab 1 GB internetti.

Uusi kõne- ja sõnumihindu Elisa ei avaldanud.

Tele2 muudab oma Suurbritanniat puudutavat hinnakirja alates 23. veebruarist.

"Tulenevalt sellest, et Suurbritannia ei kuulu enam EL-i koosseisu ning ei rakendu EL-i rändlusregulatsioon (roam-like-at-home), muutuvad rändlusteenuse hinnad senisest kallimaks. Võrreldes teiste EL-st väljas olevate riikidega, on Suurbritannia siiski kõige soodsama roaming'u hinnastusega riik, sest seal on Tele2 mahud kõrged ning partneroperaatorite tingimused võimaldavad meil soodsat hinnastust," kommenteeris Tele2 kommunikatsioonijuht Maarja Karmin.

Milliseks uus hinnakiri kujuneb, jättis Karmin kommenteerimata.

Ka Telia kinnitas, et hinnakirjas muutus toimub, ent jättis selle avaldamata.

"Saadame lähiajal oma klientidele personaalsed teavitused seoses Suurbritannia suunalise rändlusteenuste muudatusega. Seetõttu hetkel teemat täpsemalt ei kommenteeriks," põhjendas Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf ERR-ile.