Ööpäevaga lisandus 405 positiivset koroonatesti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 197 inimesel. 159 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 48, Ida-Virumaale 34, Pärnumaale 31, Järvamaale 21, Viljandimaale 14 ja Raplamaale 11 uut positiivset testi. Valgamaale lisandus kaheksa, Võru-, Jõgeva- ja Lääne-Virumaale seitse, Saaremaale kuus, Põlvamaale neli ja Hiiumaale üks uut nakkusjuhtu. Läänemaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. Üheksal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 531,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,8 protsenti.

Haiglas on 404 inimest

30. jaanuari hommikuse seisuga viibib haiglas 404 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 42 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 23 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 43. Koju saadeti 28 inimest, 10 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest – 89-aastane naine ja 68-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 411 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2456 COVID-19 haigusjuhtumit 2412 inimesega.

30. jaanuari seisuga on tervenenud 33 056 inimest. Neist 23 213 inimese (70,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 9843 inimese (29,8%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 770 852 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 43 747 (5,7% testide koguarvust).

Kaks vaktsiinidoosi on saanud ligi 10 000 inimest

Laupäeva hommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 37 230, vaktsineeritud inimesi on 27 633, kellest 9597 on saanud mõlemad doosid.

Terviseametisse jõudis esmaspäeval uus Pfizer/BioNTech saadetis, milles oli 11 700 doosi vaktsiini. Sellel nädalal jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes, algab hambaraviasutuste töötajate ja ambulatoorse eriarstiabi osutajate vaktsineerimine. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,6 protsendil vaktsineeritutest.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.