Kõrgema nakkusriskiga maakondades Harjumaal, Ida-Virumaal ja Pärnumaal hakkavad suuremad perearstikeskused sel nädalal kutsuma kaitsesüstimisele koroonaviiruse vastu üle 80-aastaseid, kel oma kõrge ea tõttu on suur risk põdeda COVID-19 haigust väga raskelt.

Ühtlasi jätkub hooldekodude elanike ja töötajate, hambaraviasutuste töötajate, ambulatoorse eriarstiabi osutajate vaktsineerimine, alustatakse apteekrite vaktsineerimisega ning tagatakse teine vaktsiinidoos esimese doosiga vaktsineeritutele, teatas sotsiaalministeerium.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütles, et perearstid alustatavad riskirühmade vaktsineerimist ühtse plaani järgi. Riskirühmadega võetakse perearstikeskustest ühendust, et leppida kokku täpsem aeg.

"Soovitame neil, kes riskirühma kuuluvad ja kutse saavad, kindlasti seda võimalust kasutada. Vaktsiin on mõeldud just neile inimestele, kes võivad COVID-19 haigust põdeda raskelt."

Vallikivi toonitas, et kokkulepitud ajal tuleb kindlasti perearstikeskusesse kohale tulla, et vältida võimalikku vaktsiini kadu. Kui inimene vahepeal haigestub, peaks sellest perearstikeskust teavitama, et saaks planeerida vaktsiini mõnele teisele riskirühma kuuluvale patsiendile.

Lõppenud nädalal tehti Eestis 12 623 vaktsineerimist. Kokku on Eestis alates detsembri viimasel nädalal alanud vaktsineerimisest viie vaktsineerimisnädala jooksul tehtud 38 594 vaktsineerimist 28 186 inimesele, kellest mõlema doosiga on vaktsineeritud 10 408.

Pühapäeval jõudis terviseametisse 1200 doosi Moderna vaktsiini ja esmaspäeval 10 530 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini. Perearstikeskustele eraldatakse sel nädalal riskirühmade vaktsineerimiseks 4000 vaktsiinidoosi.