Esimesel juhul oli allergiline reaktsioon 10 minutit pärast vaktsineerimist, mis vajas ravi. Inimene paranes täielikult. Teisel juhul oli inimesel palaviku foonil nõrkus, õhupuudus, vererõhu tõus, ventrikulaarsed ekstrasüstolid, peavalu, mis vajasid haiglaravi. Ka see inimene paranes täielikult.

Ülejäänud kergemates teatistes kirjeldati teadaolevaid paikseid kõrvaltoimeid (süstekoha valu, turse, punetus, süstekoha kõvastumine, süstekäe valu ja tuimust) ja mittetõsiseid süsteemseid reaktsioone (peavalu, pearinglus, halb enesetunne, nõrkus ja jõuetus, uimasus, väsimus jne). Kõik inimesed paranesid paari päevaga või olid teatamise hetkel paranemas.

Kõik teatised olid Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini Comirnaty kohta.

Eestis on vähemalt ühe korra vaktsineeritud 28 186 inimest, kellest üle 70-aastaseid on 6173. Vaktsiinidoose on kokku tehtud 38 594.

27. detsembrist kuni 31. jaanuari hommikuni on COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 309 kõrvaltoime teatist ehk 0,8 protsenti vaktsiinidoosidest.

Kõikidest teatistest 298 on olnud mittetõsise ja 11 tõsise kõrvaltoime kohta. Ehk tõsiseid kõrvaltoime teatisi on olnud vaid 0,03 protsenti vaktsiinidoosidest.