ERJK andmetel moodustub võlg Complex Consult OÜ poolt 2019. aasta 2. mail esitatud arvetest, millede eest maksmisega on Belobrovtsev eelmise aasta septembri lõpus esitatud aruande kohaselt viivitanud vähemalt 17 kuud.

"Sedavõrd pikaajalised võlad pole majandustegevuses tavapärased, mistõttu komisjonil oli alust kontrollida, kas tegemist pole erakonnaseaduse võimaliku rikkumisega, mis seisneb võlausaldaja raha kasutamisega soodustustatud tingimustel, milline olukord on erakonnaseaduse kohaselt käsitletav juriidilise isiku annetusena ning on keelatud," seisab ERJK järelepärimises.

ERJK tõi välja, et möödunud aasta 30. jaanuaril antud vastuses selgitab Belobrovtsev, et on võlausaldajaga kokku leppinud tasumise maksegraafiku alusel, mille kohaselt lõplik tasumine toimub 2024. aastal.

ERJK soovib abilinnapealt saada kokkulepet koos maksegraafiku koopia ning intresside tasumise arvestuse ja -kohustusega. Samuti sooritatud maksete kohta tasumist tõendavaid dokumente.

Vadim Belobrovstev vastas, et käesoleval juhul on võlgnevus majandustegevuses tavapärane, kuna tasumine toimub kokkulepitud järelmaksu alusel.

"Võlgnevus tasutakse pidevalt kokku lepitud graafiku alusel. Sain Complex Consult OÜ teenuse, kuid maksin ja jätkan tasumist saadud teenuse eest graafiku kohaselt. Complex Consult OÜ pole loobunud minult võlgnevuse nõudmisest – võlg eksisteerib ja tasun seda graafiku kohaselt. Tingimused, mille alusel sain teenused, on tavapärased. Graafik on kokku lepitud lepinguga," selgitas Belobrovtsev.

Belobrovstev märkis, et kuigi teenuste eest planeeritav tasumise graafikujärgne tähtaeg on 2024. aastal, loodab ta ise võla kinni maksta varem. "Peale võla tasumist pean tasuma ka intressi ja teenustasu," lisas ta.